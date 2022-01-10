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Правительство России направит 500 млн рублей на новую туристическую программу для школьников

Правительство России направит 500 млн рублей на новую туристическую программу для школьников

Правительство Российской Федерации направит 500 миллионов рублей на новую туристическую программу для школьников, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. 

Новая программа будет запущена в этом году, она направлена на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников. Ее главная цель – познакомить ребят с историей родного края в рамках небольших путешествий. 

Субсидии получат 18 регионов, которые реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста. Среди таких регионов – Адыгея, Башкортостан, Ставропольский край, Вологодская, Калининградская, Курская, Новгородская, Сахалинская, Челябинская и Ярославская области. Федеральные средства позволят им компенсировать затраты на эту программу.

«Рассчитываем, что в этом году больше 100 тысяч учащихся 5–9-х классов смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночевками, с интересными экскурсионными программами и проживанием в комфортных условиях», – отметил Михаил Мишустин.

Председатель Правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко эффективно выстроить работу пилотной программы, чтобы она продолжила свое развитие, охватила большее число регионов, а главное – чтобы как можно больше школьников смогли участвовать в культурно-познавательных поездках.

Новая программа будет реализована в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Одним из его ключевых приоритетов является создание условий для доступного отдыха подрастающего поколения.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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