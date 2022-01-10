Правительство России направит 500 млн рублей на новую туристическую программу для школьников

Правительство Российской Федерации направит 500 миллионов рублей на новую туристическую программу для школьников, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Новая программа будет запущена в этом году, она направлена на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников. Ее главная цель – познакомить ребят с историей родного края в рамках небольших путешествий.

Субсидии получат 18 регионов, которые реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста. Среди таких регионов – Адыгея, Башкортостан, Ставропольский край, Вологодская, Калининградская, Курская, Новгородская, Сахалинская, Челябинская и Ярославская области. Федеральные средства позволят им компенсировать затраты на эту программу.

«Рассчитываем, что в этом году больше 100 тысяч учащихся 5–9-х классов смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночевками, с интересными экскурсионными программами и проживанием в комфортных условиях», – отметил Михаил Мишустин.

Председатель Правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко эффективно выстроить работу пилотной программы, чтобы она продолжила свое развитие, охватила большее число регионов, а главное – чтобы как можно больше школьников смогли участвовать в культурно-познавательных поездках.

Новая программа будет реализована в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Одним из его ключевых приоритетов является создание условий для доступного отдыха подрастающего поколения.