Правительство России расширило условия программы «Пушкинская карта»

Правительство Российской Федерации расширило условия программы «Пушкинская карта», сообщается на официальном сайте российского кабмина.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

С 1 января номинал «Пушкинской карты» увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей в год. Кроме того, с 1 февраля «Пушкинскую карту» станут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах – при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2 тысяч рублей.

Это решение Михаил Мишустин анонсировал во время заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в декабре 2021 года. Комментируя подписанное постановление на совещании с вице-премьерами, он отметил, что в России немало хороших режиссеров, сценаристов, актеров. Благодаря государственной поддержке еще больше молодых людей познакомятся с их творчеством.

Председатель Правительства попросил Министерство культуры и Министерство цифрового развития до 1 февраля обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы «Пушкинская карта».

«Это должно быть так же просто и удобно, как покупка билетов на выставки и спектакли», – добавил Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» заявил, что для молодых людей будет создана «Пушкинская карта», благодаря которой они смогут посещать учреждения культуры.

Программа «Пушкинская карта» направлена на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет и повышение доступности культурных мероприятий. С 2022 года он составит 5 тысяч рублей на календарный год.

Для участия в программе «Пушкинская карта» необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учетную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура». Получив «Пушкинскую карту» (виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир»), участники программы смогут выбрать нужное мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет на него в приложении, на сайте или в кассе организации культуры.

Ранее заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова сообщила, что к программе «Пушкинская карта» присоединились все 85 регионов Российской Федерации.

Выплата в рамках программы «Пушкинская карта» предусмотрена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года № 1521.