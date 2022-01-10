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Правительство России расширило условия программы «Пушкинская карта»

Правительство России расширило условия программы «Пушкинская карта»

Правительство Российской Федерации расширило условия программы «Пушкинская карта», сообщается на официальном сайте российского кабмина. 

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. 

С 1 января номинал «Пушкинской карты» увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей в год. Кроме того, с 1 февраля «Пушкинскую карту» станут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах – при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2 тысяч рублей.

Это решение Михаил Мишустин анонсировал во время заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в декабре 2021 года. Комментируя подписанное постановление на совещании с вице-премьерами, он отметил, что в России немало хороших режиссеров, сценаристов, актеров. Благодаря государственной поддержке еще больше молодых людей познакомятся с их творчеством.

Председатель Правительства попросил Министерство культуры и Министерство цифрового развития до 1 февраля обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы «Пушкинская карта». 

«Это должно быть так же просто и удобно, как покупка билетов на выставки и спектакли», – добавил Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» заявил, что для молодых людей будет создана «Пушкинская карта», благодаря которой они смогут посещать учреждения культуры.

Программа «Пушкинская карта» направлена на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет и повышение доступности культурных мероприятий. С 2022 года он составит 5 тысяч рублей на календарный год.

Для участия в программе «Пушкинская карта» необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учетную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура». Получив «Пушкинскую карту» (виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир»), участники программы смогут выбрать нужное мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет на него в приложении, на сайте или в кассе организации культуры.

Ранее заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова сообщила, что к программе «Пушкинская карта» присоединились все 85 регионов Российской Федерации.

Выплата в рамках программы «Пушкинская карта» предусмотрена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года № 1521.

# Общество

По материалам: edu.ru

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