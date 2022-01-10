Премьер Италии назвал вакцинацию единственным путём борьбы с пандемией

22:35 Автор: Александр Тараканов

В Италии большая часть проблем, связанных пандемией COVID-19, происходит из-за наличия невакцинированных, заявил премьер-министр страны Марио Драги вечером 10 января на пресс-конференции, которую транслировал телеканал RaiNews24 из правительственного дворца Киджи.

В ходе неё председатель совета министров страны ответил на вопросы журналистов, касающихся антиковидных мер, содержащихся в правительственном декрете-законе от 30 декабря. Им, в частности, была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для людей старше 50 лет.

В Италии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 50 лет

Циркуляция коронавируса, по словам главы правительства, вновь оказывает давление на больницы, «и происходит это в первую очередь из-за части населения, не прошедшей вакцинацию», так как не желающими привиться от коронавируса «на две трети заполнены отделения интенсивной терапии». Поэтому в борьбе с пандемией и распространением наиболее заразных штаммов COVID-19 «единственный путь — это вакцинация», позволяющая «сократить до минимума экономические и социальные последствия». При этом премьер отметил, что Италия была первой страной, которая ввела «обязательную вакцинацию для представителей определённых профессий».





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Вирус необходимо «поражать вакцинами» и стараться больше не допускать локдаунов, так как «страна, соблюдая все меры предосторожности, должна оставаться открытой» и «продолжать развивать экономическую деятельность», подчеркнул Марио Драги. Он заметил, что в прошлом году, отмеченном активной прививочной кампанией от коронавируса и ослаблением ряда антиковидных ограничений, ВВП страны вырос на 6%, тогда как в 2020 году он сократился на 9%.

По данным министерства здравоохранения Италии, на вечер 10 января число прошедших курс иммунизации от COVID-19 в стране составляет 46 656 121, что соответствует 85,38% населения старше 12 лет. Третью (бустерную) прививку сделали более 23 миллиона человек.

#Италия #коронавирус #вакцинация

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