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Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада» — он горит более 50 лет

Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада» — он горит более 50 лет
Огонь уже поручали потушить 10 лет назад.



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову «собрать учёных и в случае необходимости привлечь иностранных консультантов», чтобы найти способ потушить газовый кратер.

«Уже много лет в регионе Дарваза сгорает огромное количество газа, и данное обстоятельство негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей. Таким образом теряется сырьё, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять её на повышение благополучия нашего народа», — добавил Бердымухамедов. В 2010 году президент уже посещал кратер и поручал закупорить его.



«Врата ада», которые официально называют «Сияние Каракумов», образовались в 1971 году в пустыне Каракумы у города Дарваза. Тогда советские геологи обнаружили скопление подземного газа. При бурении разведочной скважины геологи наткнулись на подземную пустоту, в которую обвалились верхние слои грунта, буровая вышка и оборудование. Образовалась дыра, наполненная газом — её решили поджечь, чтобы избежать отравления газом людей и скота. Учёные надеялись, что вскоре газовый кратер погаснет, но за 50 лет этого так и не произошло.

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По материалам: Sivator

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