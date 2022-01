Разработчики Rainbow Six Extraction: про разрешение и частоту кадров на Xbox





Игра Rainbow Six Extraction на следующей неделе выходит на Xbox One, Playstation 4, Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. В сети уже появилось много геймплея проекта, а разработчики делятся подробностями о том, что стоит ожидать игрокам от новой части Rainbow Six.

Технический директор Rainbow Six Extraction Бруно Лалонда в рамках интервью порталу MP1st рассказал про разрешение и частоту кадров в шутере на приставках Xbox и Playstation. Согласно его словам, разработчики стремятся к стабильным 30 FPS при 1080p на Xbox One и Playstation 4. Что касается новых консолей — Xbox Series X и Playstation 5, для них заявлено 4K, 60 FPS и HDR (про другие режимы технический директор не рассказал).

Бруно Лалонда не уточнил, как будет работать игра Rainbow Six Extraction на Xbox One X и Xbox Series S. При этом он отметил, что игроки на PC могут ожидать до 120 FPS.

Напомним, что релиз игры Rainbow Six Extraction состоится 20 января, сразу в Game Pass. Игра будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер.