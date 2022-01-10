Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разработчики Rainbow Six Extraction: про разрешение и частоту кадров на Xbox

Разработчики Rainbow Six Extraction: про разрешение и частоту кадров на Xbox


Игра Rainbow Six Extraction на следующей неделе выходит на Xbox One, Playstation 4, Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. В сети уже появилось много геймплея проекта, а разработчики делятся подробностями о том, что стоит ожидать игрокам от новой части Rainbow Six.

Технический директор Rainbow Six Extraction Бруно Лалонда в рамках интервью порталу MP1st рассказал про разрешение и частоту кадров в шутере на приставках Xbox и Playstation. Согласно его словам, разработчики стремятся к стабильным 30 FPS при 1080p на Xbox One и Playstation 4. Что касается новых консолей — Xbox Series X и Playstation 5, для них заявлено 4K, 60 FPS и HDR (про другие режимы технический директор не рассказал).

Бруно Лалонда не уточнил, как будет работать игра Rainbow Six Extraction на Xbox One X и Xbox Series S. При этом он отметил, что игроки на PC могут ожидать до 120 FPS.

Напомним, что релиз игры Rainbow Six Extraction состоится 20 января, сразу в Game Pass. Игра будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Экономист допустил падение биткоина ниже $40 000 в условиях высокой инфляции
Экономист допустил падение биткоина ниже $40 000 в условиях высокой
В антивирус Avira добавили ПО для майнинга Ethereum
В антивирус Avira добавили ПО для майнинга Ethereum
От пляжей Мальдивских островов до горнолыжных склонов Куршевеля: где и как звезды провели новогодние праздники
От пляжей Мальдивских островов до горнолыжных склонов Куршевеля: где
«Океан» завершает набор в Школу подготовки вожатых
«Океан» завершает набор в Школу подготовки вожатых
Правительство России направит 500 млн рублей на новую туристическую программу для школьников
Правительство России направит 500 млн рублей на новую туристическую
Разработчики Rainbow Six Extraction: про разрешение и частоту кадров на Xbox
Разработчики Rainbow Six Extraction: про разрешение и частоту кадров
Дату выхода Shadow Man: Remastered на Xbox обнаружили в Microsoft Store
Дату выхода Shadow Man: Remastered на Xbox обнаружили в Microsoft
Самые жуткие места мира: «ад на земле», где люди живут в невыносимых условиях
Самые жуткие места мира: «ад на земле», где люди живут в невыносимых
Десять странных и необычных секс-игрушек
Десять странных и необычных секс-игрушек
Эксперты усомнились в возможности зарабатывать $800 на майнинге Ethereum через Tesla
Эксперты усомнились в возможности зарабатывать $800 на майнинге
Власти Пакистана изучат связи Binance с криптоскамом на $100 млн
Власти Пакистана изучат связи Binance с криптоскамом на $100 млн
Сергей Кравцов дал старт федеральной программе капремонта школ
Сергей Кравцов дал старт федеральной программе капремонта школ

Топ на сегодня

Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Избранница Дмитрия Шепелева показала их подросшего сына
Избранница Дмитрия Шепелева показала их подросшего сына
Иван Янковский рассказал, как его изменили брак и рождение сына, которого он считает "реинкарнацией" прадеда
Иван Янковский рассказал, как его изменили брак и рождение сына,
Алина Кабаева пожаловалась на канал «Россия 1»
Алина Кабаева пожаловалась на канал «Россия 1»
Основатель Signal заявил о зависимости Web 3.0 от централизованных платформ
Основатель Signal заявил о зависимости Web 3.0 от централизованных

Еще по теме

Цены на Rainbow Six Extraction снизили, объявлена дата релиза игры
Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре
В новых видео по Rainbow Six Extraction рассказывают о врагах и сюжете
Сравнение Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5