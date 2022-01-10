Рейтинги Знаков Зодиака: популярность в любви, у друзей, успехи в работе

Вадим Карасев

Любовь, дружба и работа — три самые главные сферы жизни, в которых нам нужно быть максимально продуктивными. Астрологи составили рейтинг, чтобы вы могли узнать, какие Знаки хороши в том или ином жизненном направлении.

У каждого Знака Зодиака есть свои положительные и темные стороны, но любому человеку свойственна эмоциональная и энергетическая гибкость. Это значит, что вы всегда можете изменить свою жизнь к лучшему, даже если у вас нет определенных навыков в той или иной сфере.

Рейтинг любовной привлекательности

Любовь — это то, без чего мы не можем стать полностью счастливыми. Конечно, бывают люди-одиночки, но они встречаются довольно редко. Каждый хочет любить и быть любимым.

Рейтинг популярности у друзей

1 место — Весы;2 место — Близнецы;3 место — Лев;4 место — Скорпион;5 место — Телец;6 место — Стрелец;7 место — Рак;8 место — Овен;9 место — Водолей;10 место — Дева;11 место — Козерог;12 место — Рыбы.

Дружба крайне важна. Эта сфера является связующим звеном между успехами в работе и в любви. Чем больше у нас друзей, тем выше шансы найти среди них надежных коллег или вторую половинку.

Рейтинг успешности в работе и делах

1 место — Рак;2 место — Стрелец;3 место — Близнецы;4 место — Телец;5 место — Овен;6 место — Дева;7 место — Весы;8 место — Скорпион;9 место — Водолей;10 место — Рыбы;11 место — Лев;12 место — Козерог.

Работа и бизнес, дела и заботы по дому — это все наша рутина. Нижеприведенный рейтинг показывает, кто из нас легче зарабатывает деньги и быстрее справляется с поставленными задачами.

1 место — Козерог;2 место — Стрелец;3 место — Телец;4 место — Дева;5 место — Рыбы;6 место — Скорпион;7 место — Лев;8 место — Близнецы;9 место — Водолей;10 место — Весы;11 место — Овен;12 место — Рак.