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Рейтинги Знаков Зодиака: популярность в любви, у друзей, успехи в работе

Рейтинги Знаков Зодиака: популярность в любви, у друзей, успехи в работе

Любовь, дружба и работа — три самые главные сферы жизни, в которых нам нужно быть максимально продуктивными. Астрологи составили рейтинг, чтобы вы могли узнать, какие Знаки хороши в том или ином жизненном направлении.


У каждого Знака Зодиака есть свои положительные и темные стороны, но любому человеку свойственна эмоциональная и энергетическая гибкость. Это значит, что вы всегда можете изменить свою жизнь к лучшему, даже если у вас нет определенных навыков в той или иной сфере.

Рейтинг любовной привлекательности

Любовь — это то, без чего мы не можем стать полностью счастливыми. Конечно, бывают люди-одиночки, но они встречаются довольно редко. Каждый хочет любить и быть любимым.


1 место — Весы;
2 место — Близнецы;
3 место — Лев;
4 место — Скорпион;
5 место — Телец;
6 место — Стрелец;
7 место — Рак;
8 место — Овен;
9 место — Водолей;
10 место — Дева;
11 место — Козерог;
12 место — Рыбы.

Рейтинг популярности у друзей

Дружба крайне важна. Эта сфера является связующим звеном между успехами в работе и в любви. Чем больше у нас друзей, тем выше шансы найти среди них надежных коллег или вторую половинку.


1 место — Рак;
2 место — Стрелец;
3 место — Близнецы;
4 место — Телец;
5 место — Овен;
6 место — Дева;
7 место — Весы;
8 место — Скорпион;
9 место — Водолей;
10 место — Рыбы;
11 место — Лев;
12 место — Козерог.

Рейтинг успешности в работе и делах

Работа и бизнес, дела и заботы по дому — это все наша рутина. Нижеприведенный рейтинг показывает, кто из нас легче зарабатывает деньги и быстрее справляется с поставленными задачами.


1 место — Козерог;
2 место — Стрелец;
3 место — Телец;
4 место — Дева;
5 место — Рыбы;
6 место — Скорпион;
7 место — Лев;
8 место — Близнецы;
9 место — Водолей;
10 место — Весы;
11 место — Овен;
12 место — Рак.
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По материалам: dailyhoro.ru

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