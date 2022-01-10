Рейтинги Знаков Зодиака: популярность в любви, у друзей, успехи в работе
Любовь, дружба и работа — три самые главные сферы жизни, в которых нам нужно быть максимально продуктивными. Астрологи составили рейтинг, чтобы вы могли узнать, какие Знаки хороши в том или ином жизненном направлении.
У каждого Знака Зодиака есть свои положительные и темные стороны, но любому человеку свойственна эмоциональная и энергетическая гибкость. Это значит, что вы всегда можете изменить свою жизнь к лучшему, даже если у вас нет определенных навыков в той или иной сфере.
Рейтинг любовной привлекательности
Любовь — это то, без чего мы не можем стать полностью счастливыми. Конечно, бывают люди-одиночки, но они встречаются довольно редко. Каждый хочет любить и быть любимым.
1 место — Весы;
2 место — Близнецы;
3 место — Лев;
4 место — Скорпион;
5 место — Телец;
6 место — Стрелец;
7 место — Рак;
8 место — Овен;
9 место — Водолей;
10 место — Дева;
11 место — Козерог;
12 место — Рыбы.
Рейтинг популярности у друзей
Дружба крайне важна. Эта сфера является связующим звеном между успехами в работе и в любви. Чем больше у нас друзей, тем выше шансы найти среди них надежных коллег или вторую половинку.
1 место — Рак;
2 место — Стрелец;
3 место — Близнецы;
4 место — Телец;
5 место — Овен;
6 место — Дева;
7 место — Весы;
8 место — Скорпион;
9 место — Водолей;
10 место — Рыбы;
11 место — Лев;
12 место — Козерог.
Рейтинг успешности в работе и делах
Работа и бизнес, дела и заботы по дому — это все наша рутина. Нижеприведенный рейтинг показывает, кто из нас легче зарабатывает деньги и быстрее справляется с поставленными задачами.
1 место — Козерог;
2 место — Стрелец;
3 место — Телец;
4 место — Дева;
5 место — Рыбы;
6 место — Скорпион;
7 место — Лев;
8 место — Близнецы;
9 место — Водолей;
10 место — Весы;
11 место — Овен;
12 место — Рак.