Россиян, находящихся в странах с режимом ЧП, намерены освободить от платы за международный роуминг
19:10 Автор: Наталия Васильева
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи приступает к разработке проекта закона об отмене платы за международный роуминг для россиян, находящихся в странах, где действует режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил председатель комитета Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
По его словам, операторам связи уже направлены обращения с предложением не тарифицировать входящие, исходящие вызовы и СМС для российских абонентов, находящихся в Казахстане 5-19 января.
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«В то же время считаю правильным закрепить такой подход на законодательном уровне, чётко определив, что российские граждане, оказавшись в странах с введённым режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией», — написал Хинштейн.
Механизм компенсации затрат для операторов будет определён отдельно, добавил депутат.
Он отметил, что такой закон «станет реальной защитой для россиян, попавших в чрезвычайные обстоятельства вдали от дома». Профильный комитет Госдумы приступает к разработке соответствующей инициативы, сообщил Хинштейн.