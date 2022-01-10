Россиян, находящихся в странах с режимом ЧП, намерены освободить от платы за международный роуминг

19:10 Автор: Наталия Васильева

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи приступает к разработке проекта закона об отмене платы за международный роуминг для россиян, находящихся в странах, где действует режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил председатель комитета Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

По его словам, операторам связи уже направлены обращения с предложением не тарифицировать входящие, исходящие вызовы и СМС для российских абонентов, находящихся в Казахстане 5-19 января.





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«В то же время считаю правильным закрепить такой подход на законодательном уровне, чётко определив, что российские граждане, оказавшись в странах с введённым режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией», — написал Хинштейн.

Механизм компенсации затрат для операторов будет определён отдельно, добавил депутат.

Он отметил, что такой закон «станет реальной защитой для россиян, попавших в чрезвычайные обстоятельства вдали от дома». Профильный комитет Госдумы приступает к разработке соответствующей инициативы, сообщил Хинштейн.

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