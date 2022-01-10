Самолёты Минобороны вывезли из Казахстана около 1,5 тыс. россиян

10:23 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Самолёты Воздушно-космических сил доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург порядка 1,5 тысячи россиян, которые захотели вернуться из Казахстана в Россию. Об этом заявили в Минобороны, передаёт ТАСС.

Акции протеста в ряде населённых пунктов Казахстана начались 2 января. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах республики. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлены из Республики Казахстан в Россию 1 461 российский гражданин», — сообщили в министерстве.





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Из информации ведомства следует, что 9 января из Казахстана в Москву самолётами вернули 1 422 россиянина, ещё 14 человек прилетели в Екатеринбург. Накануне в Россию также были доставлены 25 российских туристов, пожелавших вернуться домой.

Ранее российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что спланированная вылазка боевиков в республике нацелена, в том числе, на долгосрочную дестабилизацию южных рубежей России. По его словам, ключевую роль в стабилизации ситуации решительные действия президента Казахстана Касым-ЖомартаТокаева, который, «не мешкая, взял на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране».

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