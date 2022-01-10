Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Самолёты Минобороны вывезли из Казахстана около 1,5 тыс. россиян

Самолёты Минобороны вывезли из Казахстана около 1,5 тыс. россиян

Самолёты Минобороны вывезли из Казахстана около 1,5 тыс. россиян

10:23  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Самолёты Воздушно-космических сил доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург порядка 1,5 тысячи россиян, которые захотели вернуться из Казахстана в Россию. Об этом заявили в Минобороны, передаёт ТАСС. 

Акции протеста в ряде населённых пунктов Казахстана начались 2 января. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах республики. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлены из Республики Казахстан в Россию 1 461 российский гражданин», — сообщили в министерстве.


Читайте также:

• В ОДКБ обсудили ход миротворческой операции в Казахстане • В Казахстане приостановили работу всех финансовых организаций • Слуцкий: ситуацию в Казахстане необходимо удержать в правовом русле

Из информации ведомства следует, что 9 января из Казахстана в Москву самолётами вернули 1 422 россиянина, ещё 14 человек прилетели в Екатеринбург. Накануне в Россию также были доставлены 25 российских туристов, пожелавших вернуться домой.

Ранее российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что спланированная вылазка боевиков в республике нацелена, в том числе, на долгосрочную дестабилизацию южных рубежей России. По его словам, ключевую роль в стабилизации ситуации решительные действия президента Казахстана Касым-ЖомартаТокаева, который, «не мешкая, взял на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране». 



#международные отношения #безопасность


19
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус — 2022"
Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус — 2022"
Переброска российских десантников в Казахстан впечатлила власти Чехии
Переброска российских десантников в Казахстан впечатлила власти Чехии
Латексные краски для стен и потолков Flugger
Латексные краски для стен и потолков Flugger
Невеста отказалась приглашать подругу на свадьбу из-за этого платья, ведь оно заберет все внимание
Невеста отказалась приглашать подругу на свадьбу из-за этого платья,
Это первая в мире ведущая новостей с татуировкой на лице, но ей можно и на это есть причина
Это первая в мире ведущая новостей с татуировкой на лице, но ей можно
Из Game Pass сегодня удаляют игру PUBG: Battlegrounds
Из Game Pass сегодня удаляют игру PUBG: Battlegrounds
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Иван Янковский считает своего сына «реинкарнацией» прадеда
Иван Янковский считает своего сына «реинкарнацией» прадеда
США запланировали запретить ввоз в Россию телефонов, телевизоров и ноутбуков
США запланировали запретить ввоз в Россию телефонов, телевизоров и
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Овнов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Овнов
Для Xbox Series X компания Finesse Mods выпускает светодиодные подсветки
Для Xbox Series X компания Finesse Mods выпускает светодиодные
На этой неделе серверы игр Halo для Xbox 360 отключат
На этой неделе серверы игр Halo для Xbox 360 отключат

Топ на сегодня

Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
В России протестируют беспилотный LADA, Google разработает AR-очки и другие новости из мира ИИ
В России протестируют беспилотный LADA, Google разработает AR-очки и
Максим Галкин откровенно рассказал о ссоре с Александром Масляковым
Максим Галкин откровенно рассказал о ссоре с Александром Масляковым
Хакеры вывели с горячего кошелька биткоин-биржи LCX почти $7 млн
Хакеры вывели с горячего кошелька биткоин-биржи LCX почти $7 млн
Пропавший Илья Глинников нашелся в горах Казахстана
Пропавший Илья Глинников нашелся в горах Казахстана

Еще по теме

Токаев объявил в Казахстане 10 января общенациональный траур
Первые самолеты с эвакуированными россиянами вылетели из Казахстана в Москву
Путин обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами стран ОДКБ
Обстановка в Казахстане постепенно улучшается, заявили в МИД России