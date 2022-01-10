Самые жуткие места мира: «ад на земле», где люди живут в невыносимых условиях

Самый высокогорный город мира«Добро пожаловать в Ринконаду!» — такой транспарант встречает каждого водителя, въезжающего в этот город. Для незнакомого с местными нравами приезд сюда действительно выглядит долгожданным. Асфальтовых дорог здесь нет, а до ближайшего крупного населенного пункта около трех часов пути по разбитым проселкам. Впрочем, вскоре гости понимают злую ироничность приветственной вывески, ведь в Ла-Ринконаде сконцентрированы все возможные городские пороки: от отсутствия элементарных бытовых условий до бесчеловечной эксплуатации человека человеком.И тем не менее люди пришли сюда, на высоту пять тысяч метров, еще во времена империи инков. Поколение шло за поколением, инков сменили испанские колонизаторы, формировались новые независимые государства, и вот в конце концов глубоко в Андах, недалеко от современной перуанско-боливийской границы, возник настоящий город. Точных данных о количестве его населения нет, но по разным оценкам в Ла-Ринконаде проживает около 50—70 тысяч человек. И всех интересует то, что спрятано под «Спящей красавицей», ледником La Bella Durmiente, сползающим с одной из местных гор. Золото.Тайны «Спящей красавицы»Ради этого металла люди были готовы идти на любые преступления, не говоря уже про жизнь на труднодоступном горном склоне. Если бы золотой жилы под ледником не существовало, Ла-Ринконада просто не могла бы возникнуть, потому что человек плохо приспособлен для длительного существования на таких высотах. Малое количество кислорода в воздухе может вызывать приступы горной болезни, которая у многих жителей города приняла хронические формы. Здесь нет деревьев, в принципе скудная растительность и постоянный холод, от которого невозможно избавиться.Но при всех этих вводных рост цен на золото привел к взрывному развитию Ла-Ринконады — естественно, хаотическому. Ледник постепенно отступает, открывая все новые и новые площадки для поиска металла, а город, наоборот, растет. Как раковая опухоль, отравляющая своих обитателей.Тайны «Спящей красавицы»Ради этого металла люди были готовы идти на любые преступления, не говоря уже про жизнь на труднодоступном горном склоне. Если бы золотой жилы под ледником не существовало, Ла-Ринконада просто не могла бы возникнуть, потому что человек плохо приспособлен для длительного существования на таких высотах. Малое количество кислорода в воздухе может вызывать приступы горной болезни, которая у многих жителей города приняла хронические формы. Здесь нет деревьев, в принципе скудная растительность и постоянный холод, от которого невозможно избавиться.Но при всех этих вводных рост цен на золото привел к взрывному развитию Ла-Ринконады — естественно, хаотическому. Ледник постепенно отступает, открывая все новые и новые площадки для поиска металла, а город, наоборот, растет. Как раковая опухоль, отравляющая своих обитателей.Качоррео, трудовая лотереяВ Ла-Ринконаде действует очень своеобразная система труда, носящая название качоррео. Почти весь месяц золотодобытчики работают бесплатно, но получают один свободный рабочий день, в течение которого все, что они найдут, достается им. В определенном смысле это лотерея, ведь человек за эти сутки может остаться ни с чем, но может и вытащить свой счастливый билет, обеспечив свою семью на всю жизнь. Как обычно, в подобного рода азартных играх проигравших гораздо больше, чем выигравших. Однако количество желающих испытать свою удачу не уменьшается. В Перу, особенно среди индейского населения, по-прежнему очень высок процент живущих за чертой бедности, и для них золото Ла-Ринконады — едва ли не единственная возможность заработка.При этом у женщин города и такой работы нет, ведь в шахты их не допускают. Им остается лишь искать свои крупицы золота в уже отработанных рудных отвалах или заниматься проституцией. Ла-Ринконада чем-то напоминает американские городки времен освоения фронтира и золотой лихорадки. Единственное отделение полиции не может контролировать разгул преступности. Безработица, неустроенность, бедность, случайность заработка, климатические условия провоцируют пьянство, что в свою очередь лишь увеличивает количество преступлений.Обреченный городГородом Ла-Ринконаду можно назвать лишь потому, что на этом безжизненном участке горной тундры скопилось действительно много людей. Природные условия и дух временщиков, царящий здесь, обрекли город на существование без элементарных удобств, естественных в большинстве других населенных пунктов. В Ла-Ринконаде нет канализации, улицы завалены человеческими отходами и бытовым мусором, централизованный вывоз которого также отсутствует. Водопровод не предусмотрен, люди вынуждены либо использовать воду местного озера, отравленную ртутными и прочими химическими соединениями, либо плавить лед «Спящей красавицы».В совокупности с климатом, условиями труда, уровнем преступности и плохим здравоохранением Ла-Ринконада считается одним из худших мест, где постоянно проживают люди. Впрочем, очевидно, что когда золото иссякнет или на него надолго упадут цены, со временем исчезнет и этот город. Лишь археологи будущего, возможно, спустя несколько столетий найдут здесь следы забытой цивилизации и удивятся, что ей было надо в этой богом проклятой точке планеты.