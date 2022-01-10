Сара Бонд из Xbox рекомендует две игры по Game Pass





Сара Бонд — хорошо известный сотрудник Microsoft, она занимает должность руководителя по игровым экосистемам. Время от времени в Twitter она делится своими впечатлениями от игр, которые выходят на Xbox, и рекомендует некоторые проекты. За последние дни Сара Бонд успела порекомендовать у себя в Twitter игрокам два проекта по Game Pass — это игры Firewatch и Echo Generation.

Игру Firewatch добавили в подписку Game Pass перед новогодними праздниками. В Twitter Сара Бонд заявила, что это «драгоценный камень — эмоциональное путешествие, которое заставит вас оценить все аспекты жизни». Ранее мы тоже рекомендовали опробовать этот проект, который до сих пор отлично играется, несмотря на его давний релиз.

The single-player first-person mystery, Firewatch, is a recent addition to the amazing @XboxGamePass lineup. This gem is an emotional journey that will make you appreciate all aspects of life. 💓https://t.co/XQqDtbnEz6 — BondSarahBond🎮 (@BondSarah_Bond) January 9, 2022

Другая игра, которую порекомендовала Сара Бонд — это Echo Generation. Она репостнула обзор игры от Eurogamer и отметила, что в ее доме любят эту игру. Echo Generation — это RPG в художественном стиле 80-х, в котором детям предстоит сталкиваться с разными опасностями. Руководитель Xbox Фил Спенсер ранее тоже активно хвалил проект.

Couldn’t agree more - we love this game so much in my household. My little boy defeated the cats in the pet cemetery last night 👦🏾😼💀#xbox https://t.co/98KHNkjAdt — BondSarahBond🎮 (@BondSarah_Bond) January 8, 2022



Отметим, что в Echo Generation отсутствует русская локализация.