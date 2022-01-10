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Сара Бонд из Xbox рекомендует две игры по Game Pass

Сара Бонд из Xbox рекомендует две игры по Game Pass


Сара Бонд — хорошо известный сотрудник Microsoft, она занимает должность руководителя по игровым экосистемам. Время от времени в Twitter она делится своими впечатлениями от игр, которые выходят на Xbox, и рекомендует некоторые проекты. За последние дни Сара Бонд успела порекомендовать у себя в Twitter игрокам два проекта по Game Pass — это игры Firewatch и Echo Generation.

Игру Firewatch добавили в подписку Game Pass перед новогодними праздниками. В Twitter Сара Бонд заявила, что это «драгоценный камень — эмоциональное путешествие, которое заставит вас оценить все аспекты жизни». Ранее мы тоже рекомендовали опробовать этот проект, который до сих пор отлично играется, несмотря на его давний релиз.

Другая игра, которую порекомендовала Сара Бонд — это Echo Generation. Она репостнула обзор игры от Eurogamer и отметила, что в ее доме любят эту игру. Echo Generation — это RPG в художественном стиле 80-х, в котором детям предстоит сталкиваться с разными опасностями. Руководитель Xbox Фил Спенсер ранее тоже активно хвалил проект.


Отметим, что в Echo Generation отсутствует русская локализация.

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По материалам: newxboxone

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