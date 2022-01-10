Сергей Кравцов дал старт федеральной программе капремонта школ

Программу капитального ремонта школ, инициированную Президентом России, сегодня открыл Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время визита в Республику Карелия. Он проинспектировал проведение капитального ремонта в Шуйской школе № 1 Прионежского района Карелии и обсудил перспективы обновления её зданий, сообщает Минпросвещения России.

«Федеральная программа капитального ремонта школ в этом году охватит 1306 объектов в 79 регионах России. Программа не ограничится только ремонтными работами, она подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду. Важно, чтобы школьники и учителя принимали участие в обсуждениях, чтобы проект был максимально открытым», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения напомнил, что Федеральный Штаб родительского общественного контроля оказывает необходимую поддержку в реализации этой программы. Совместно с партией «Единая Россия» были созданы такие штабы во всех регионах.

В Республике Карелия в течение пяти лет будут отремонтированы 70 зданий в 51 школе. На предстоящие два года приоритетным определено 21 здание у 18 школ региона, где будут в первоочередном порядке обновлены фасады, кровля и инженерные системы.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ.

Ранее Минпросвещения России по поручению главы государства проработало обновлённую программу по увеличению темпа капитального ремонта школ. Изначально планировалось отремонтировать порядка 700 зданий в 2022 году, но по инициативе Президента их количество будет увеличено, прежде всего, будет проведён ремонт аварийных зданий.

Для эффективной работы Минпросвещения России и партией «Единая Россия» создан Федеральный штаб родительского общественного контроля, который окажет регионам необходимую поддержку и проконсультирует их на всех этапах программы.