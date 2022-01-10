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Шхагошев: мир увидел, что ОДКБ является рабочим военно-политическим инструментом

Шхагошев: мир увидел, что ОДКБ является рабочим военно-политическим инструментом

14:00  Автор: Юлия Катенёва



Реакция стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на беспорядки в Казахстане, показала, что любые попытки повторить ситуацию будут встречать коллективный отпор. Такое мнение в беседе с RT выразил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Парламентарий подчеркнул, что ОДКБ продемонстрировала скорость принятия решений и соответствие серьёзности происходящего в республике. По словам депутата, весь мир увидел, что ОДКБ является «абсолютно рабочим военно-политическим союзом и инструментом».

Токаев: ситуация в Казахстане станет уроком для всех стран ОДКБ


Шхагошев отметил, что социальное недовольство было «профессионально использовано» определёнными силами. «Они заходят с социальным щитом, а потом это используют для своих целей, для переворотов. Эти планы были быстро купированы», — пояснил парламентарий.

Акции протеста в ряде населённых пунктов Казахстана начались 2 января на фоне недовольства ценами на сжиженный газ. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах республики. Пострадали тысячи людей. По некоторым данным, всего погибли 164 человека, в том числе 103 — в Алма-Ате. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

9 января в Минобороны Казахстана заявили о стабилизации ситуации в республике, а также выразили благодарность командованию и личному составу коллективных миротворческих сил ОДКБ за «за братскую помощь, оказанную казахскому народу».


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10 января на внеочередном саммите лидеров стран ОДКБ, посвящённом контртеррористической операции в Казахстане, Президент России Владимир Путин отметил, что ситуацией в республике воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.

Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, — это одни люди, и у них одни цели. Те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, — это совершенно другие люди, и у них другие цели», — пояснил президент.



#СНГ

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По материалам: pnp.ru

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