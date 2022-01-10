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Слуцкий: заявления Блинкена не помогут США в попытках построить «однополярный мир»

Слуцкий: заявления Блинкена не помогут США в попытках построить «однополярный мир»

09:40  Автор: Варвара Комарова



Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена не помогут «в попытках построения однополярного мира», заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), комментируя высказывания Блинкена в своём Telegram-канале.

Днём ранее РИА «Новости» сообщало, что Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил о стремлении России восстановить порядок вещей, существовавший при Советском Союзе. По мнению госсекретаря США, восстановление сферы влияния над постсоветскими странами — одна из целей президента России Владимира Путина.

«То снова Вашингтону мерещатся призраки СССР, то Госдеп требует от Казахстана отчета о необходимости привлечения коллективных сил ОДКБ для нормализации ситуации в стране на фоне террористической угрозы. Мол, по его словам, казахстанское руководство должно было мирно и без посторонней помощи, а лучше, наверное, и с голыми руками выйти против вооруженных банд боевиков, которых Блинкен упорно называет демонстрантами», — написал Слуцкий.

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Политик напомнил, что год назад «штурмовавших Капитолий признали не протестующими, а экстремистами со всеми вытекающими для них жесткими последствиями». Причиной заявления Блинкена Слуцкий назвал продолжение борьбы за установление гегемонии США.

«Но страшилки о «ресоветизации» не помогут взять реванш в попытках построения однополярного мира. В миф об «американской исключительности» в современных реалиях верят все меньше людей, а подобные заявления все больше напоминают риторику холодной войны и блокового противостояния», — заключил политик.

Слуцкий: усилиями миротворцев ОДКБ удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане


Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области. Жители выражали недовольство выросшими ценами на сжиженный газ. Позже беспорядки вспыхнули в других городах по всей республике.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев. Среди них есть и российские миротворческие силы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна столкнулась с вооружённым актом агрессии, хорошо подготовленной и координируемой преступниками и террористическими группами, обученными за рубежом.



#США #международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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