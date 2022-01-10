Слух: Iron Galaxy Studios работает над новой Killer Instinct





Iron Galaxy Studios — студия, которая работала над вторым и третьим сезоном последней части Killer Instinct. После этого компания Microsoft неоднократно говорила, что хотела бы запустить в разработку новую часть серии Killer Instinct, но пока не может найти партнера, который взялся бы за создание проекта. Похоже, разработка новой части Killer Instinct уже может идти, а работает над ней команда Iron Galaxy Studios.

Игроки обратили внимание на вакансию Iron Galaxy, которая указывает, что одна из команд студии работает «с ценным партнером» над уже существующей AAA-франшизой. Более никаких подробностей не указывается, но игроки предполагают, что речь может идти о разработке новой части Killer Instinct. Напомним, что права на франшизу Killer Instinct принадлежат Microsoft (изначально это был проект Rare).

Iron Galaxy Studios Working on Unannounced Title

- New Job Listing Suggest One Team of Studio Is Collaborating with Valuable Partner on their AAA Franchise

- What If This partner is #Xbox for New Killer Instinct Game@Shpeshal_Nick @bogorad222 @IdleSloth84 @NilOggier @eXtas1stv pic.twitter.com/669hxk2aJE — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) January 6, 2022



Последняя, на текущий момент, часть Killer Instinct вышла в 2013 году в стартовой линейке игр Xbox One. Над проектом работала студия Double Helix Games, а второй и третий сезон игры разрабатывала команда Iron Galaxy Studios.