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Слух: Iron Galaxy Studios работает над новой Killer Instinct

Слух: Iron Galaxy Studios работает над новой Killer Instinct


Iron Galaxy Studios — студия, которая работала над вторым и третьим сезоном последней части Killer Instinct. После этого компания Microsoft неоднократно говорила, что хотела бы запустить в разработку новую часть серии Killer Instinct, но пока не может найти партнера, который взялся бы за создание проекта. Похоже, разработка новой части Killer Instinct уже может идти, а работает над ней команда Iron Galaxy Studios.

Игроки обратили внимание на вакансию Iron Galaxy, которая указывает, что одна из команд студии работает «с ценным партнером» над уже существующей AAA-франшизой. Более никаких подробностей не указывается, но игроки предполагают, что речь может идти о разработке новой части Killer Instinct. Напомним, что права на франшизу Killer Instinct принадлежат Microsoft (изначально это был проект Rare).


Последняя, на текущий момент, часть Killer Instinct вышла в 2013 году в стартовой линейке игр Xbox One. Над проектом работала студия Double Helix Games, а второй и третий сезон игры разрабатывала команда Iron Galaxy Studios.

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По материалам: newxboxone

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