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Слух: S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесут на осень 2022 года

Слух: S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесут на осень 2022 года


Разговоров о том, что выход S.T.A.L.K.E.R. 2 планируют перенести на более поздний срок, было уже много. Пока официально разработчики это не подтвердили, но появились очередные слухи, которые на это указывают. Пользователь под ником OLDboi в ролике на Youtube объявил, что фактически решение о переносе игры S.T.A.L.K.E.R. 2 уже принято. Ниже можно посмотреть видео, где OLDboi говорит о переносе. Отметим, что пользователь не является самым надежным инсайдером, но он ранее общался в рамках интервью с разработчиками GSC Game World.

По словам OLDboi, релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 будет перенесен на осень 2022 года. Перенесут обе версии игры – для приставок Xbox и для PC. Указывает автор видео и примерную дату, когда игра все же выйдет игра – осень 2022 года. Он же говорит, что игра будет эксклюзивом Xbox в течение нескольких месяцев, о чем ранее уже была информация.

OLDboi отмечает, что объявят о переносе игры не в ближайшее время, но и не прямо перед релизом. По такому расплывчатому описанию можно ожидать, что сообщат о переносе S.T.A.L.K.E.R. 2 в начале весны. Напомним, что сейчас релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 28 апреля 2022 года.


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По материалам: newxboxone

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