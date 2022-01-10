СМИ: мобильный кошелек для цифрового юаня возглавил чарты магазинов приложений

В первую неделю после запуска пилотная версия мобильного кошелька для использования цифрового юаня (e-CNY) возглавила рейтинги магазинов приложений в Китае. Об этом сообщает SCMP.

Согласно исследованию App Annie, загрузки приложения в App Store превысили показатель WeChat со встроенной функцией мобильных платежей. В субботу кошелек e-CNY уступил первое место видеосервису Kuaishou.

По данным издания, на протяжении недели кошелек цифрового юаня также лидировал в магазине приложений Xiaomi.

Напомним, 4 января власти Китая запустили мобильное приложение для использования e-CNY.

Для его загрузки нужно физически находиться в одном из мест тестирования, среди которых зона проведения зимних Олимпийских игр.

Разработчиком инициативы указан Научно-исследовательский институт цифровой валюты Народного банка Китая.

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