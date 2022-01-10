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Софья Каштанова первый раз показала дочь от тайного мужа

Софья Каштанова первый раз показала дочь от тайного мужа
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки», актриса Софья Каштанова впервые поделилась фото с дочкой. Софья Каштанова много времени проводит у родных в Мексике, но новогодние каникулы решила провести в столице. Накануне актриса, прославившаяся ролью в сериале «Полицейский с Рублевки», поделилась редким семейным фото. Кадр был сделан как раз в разгар праздников. Каштанова впервые показала своим поклонникам лицо дочки, которую она родила весной прошлого года. Артистка дала своему младшему ребенку красивое и оригинальное имя — Даниэль. Вчера у девочки случился дебют в Instagram её матери. Софья опубликовала снимок, на котором держит дочь перед собой на фоне нарядной елки.
Софья Каштанова с дочерью Даниэль «Я и моя любовь ❤️ моя доченька ❤️», — представила Софья ребенка публике. Чуть ранее она опубликовала в Сети портрет своего сына Джорджа, которого она родила в январе 2019 года. Как видно, актриса решила больше не прятать от посторонних своих детей. При этом Каштанова до сих пор не познакомила публику с отцом соего сына и дочки.
Сын Софьи Каштановой - Джордж Каштанова не признается, за кого она несколько лет назад вышла замуж. Известно только, что её мужчина — бизнесмен с армянскими корнями, который избегает публичности. Он придерживается строгих взглядов о женских обязанностях по дому, однако Софья умело совмещает семейную жизнь с работой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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