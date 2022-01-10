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Создатели Rust раскрыли суммарные продажи игры

Создатели Rust раскрыли суммарные продажи игры


Rust — уникальный проект, который уже более 8 лет остается популярным среди игроков. По итогам 2021 года в Steam игра Rust попала в ТОП по максимальному количеству игроков онлайн (превысив показатель в 200 тысяч игроков). Оказалась игра Rust, по результатам года в Steam, и в списке самых прибыльных проектов. Можно сказать, что в минувшем году игра Rust не потеряла в популярности.

Создатели Rust опубликовали у себя на сайте итоги к концу 2021 года. В рамках этих итогов разработчики поделились некоторыми интересными цифрами:



Суммарные продажи Rust превысили 12,481,079 копий



Больше 600,000 аккаунтов было заблокировано в игре



Сообщество Discord игры насчитывает более 400,000 пользователей



Более 4,2 млн часов трансляций игры на Twitch, а суммарное количество просмотров больше 1,3 млрд

Вместе с тем, разработчики отмечают в качестве успеха 2021 года долгожданный выпуск консольной версии игры Rust.

В 2022 году создатели проекта обещают активно его развивать, в том числе уже анонсировав на начало года «арктическое обновление».

Rust Console Edition

Добро пожаловать в игру Rust.
В Rust только одна цель — выжить.
Перейти в Microsoft Store

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По материалам: newxboxone

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