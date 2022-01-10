Создатели Rust раскрыли суммарные продажи игры





Rust — уникальный проект, который уже более 8 лет остается популярным среди игроков. По итогам 2021 года в Steam игра Rust попала в ТОП по максимальному количеству игроков онлайн (превысив показатель в 200 тысяч игроков). Оказалась игра Rust, по результатам года в Steam, и в списке самых прибыльных проектов. Можно сказать, что в минувшем году игра Rust не потеряла в популярности.

Создатели Rust опубликовали у себя на сайте итоги к концу 2021 года. В рамках этих итогов разработчики поделились некоторыми интересными цифрами:

Суммарные продажи Rust превысили 12,481,079 копийБольше 600,000 аккаунтов было заблокировано в игреСообщество Discord игры насчитывает более 400,000 пользователейБолее 4,2 млн часов трансляций игры на Twitch, а суммарное количество просмотров больше 1,3 млрд

Вместе с тем, разработчики отмечают в качестве успеха 2021 года долгожданный выпуск консольной версии игры Rust.

В 2022 году создатели проекта обещают активно его развивать, в том числе уже анонсировав на начало года «арктическое обновление».

Rust Console Edition

Добро пожаловать в игру Rust.

В Rust только одна цель — выжить.

Перейти в Microsoft Store