США сняли обвинения в отмывании $1 млн через даркнет с российского диджея Guttersnipe

Власти США отменили запрос об экстрадиции и сняли обвинения в отмывании $1 млн с российского диджея Дениса Казначеева, выступающего под псевдонимами Guttersnipe и Cast. Об этом в Facebook сообщила его менеджер Дениз Глук.

Защите Казначеева эту информацию подтвердили в прокуратуре Германии.

Россиянина обвиняли в отмывании денег через аккаунты в даркнете на протяжении 2010-2020 годов в составе кибермафии.

Юристы Казначеева утверждали, что для создания аккаунтов мошенники использовали его фото, он сам категорически отрицал свою вину.

Петицию с требованием освободить музыканта подписали более 73 000 человек.

Напомним, Дениса Казначеева арестовали в Германии в мае 2020 года на основании ордера, выданного в декабре 2019 года судом одного из 24 округов штата Мэриленд. Позднее его выпустили под залог. В ноябре 2021 года суд в Германии постановил экстрадировать Казначеева в США.