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США сняли обвинения в отмывании $1 млн через даркнет с российского диджея Guttersnipe

США сняли обвинения в отмывании $1 млн через даркнет с российского диджея Guttersnipe


Власти США отменили запрос об экстрадиции и сняли обвинения в отмывании $1 млн с российского диджея Дениса Казначеева, выступающего под псевдонимами Guttersnipe и Cast. Об этом в Facebook сообщила его менеджер Дениз Глук.


Защите Казначеева эту информацию подтвердили в прокуратуре Германии.


Россиянина обвиняли в отмывании денег через аккаунты в даркнете на протяжении 2010-2020 годов в составе кибермафии.


Юристы Казначеева утверждали, что для создания аккаунтов мошенники использовали его фото, он сам категорически отрицал свою вину.


Петицию с требованием освободить музыканта подписали более 73 000 человек.


Напомним, Дениса Казначеева арестовали в Германии в мае 2020 года на основании ордера, выданного в декабре 2019 года судом одного из 24 округов штата Мэриленд. Позднее его выпустили под залог. В ноябре 2021 года суд в Германии постановил экстрадировать Казначеева в США.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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