США запланировали запретить ввоз в Россию телефонов, телевизоров и ноутбуков

Вадим Карасев

Новые планируемые санкции США против России могут привести к запрету на ввоз в страну потребительской электроники – в том числе это мобильные телефоны, телевизоры, компоненты для компьютеров, ноутбуки, наушники и не только.

Как сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники, именно такая мера обсуждалась в ходе переговоров с союзниками. Также Вашингтон настаивает на отключении России от международных платежных систем и полном эмбарго на экспорте американских разработок, которые могут помочь как в оборонной, так и в гражданской сферах.

"Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных [президентом Владимиром] Путиным отраслей, в особенности аэрокосмической и военной – основных источников доходов для российского правительства", – говорится в публикации.

Все эти ограничения должны вступить в силу в случае "вторжения России на Украину", которое широко анонсировали на Западе. В Кремле и Минобороны отрицают любые подобные планы и подчеркивают, что перемещения войск по территории страны являются внутренним делом РФ.

Ruposters писал, что в администрации Джо Байдена ранее обеспокоились возможным ответом России на санкции.