Starfield уже на финальной стадии разработки





Одна из главных игр 2022 года, которую ждут игроки, это Starfield. Ее релиз назначен на конец года — 11 ноября, но пока о проекте известно не так много. По сути, Bethesda еще не показала даже геймплей, из-за чего ходят слухи, что игра может быть перенесена на 2023 год. Однако Тодд Говард, руководитель разработки, отмечал, что в 2021 году студия добилась большого прогресса по Starfield, а делиться подробностями создатели проекта намерены уже в начале этого года.

Похоже, что Starfield уже находится на стадии финальной оптимизации. Это стало известно из рабочей презентации с LinkedIn, на которую обратил внимание автор канала Skullzi TV. Он опубликовал видео, где показал кадр презентации, на котором говорится, что сейчас игра находится на финальной стадии. Указано, что разработчики работают над финальной оптимизацией, улучшениями освещения и другими стадиями полировки проекта.

Похоже, что основная разработка Starfield уже завершена — в ближайшее время можно ожидать подробности об игре и первый полноценный геймплей. Напомним, что релиз Starfield запланирован только на Xbox Series X | S и PC.