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Стефания Маликова показала, как ее видит мама

Стефания Маликова показала, как ее видит мама
21-летняя дочь известного музыканта и начинающий модельер Стефания Маликова поделилась снимком, который сделала ее мама - Елена Изаксон. Семья популярного исполнителя и композитора Дмитрия Маликова новогодние каникулы проводит на Мальдивах. Вместе с родителями и младшим братом Марком на экзотические острова отправилась и Стефания Маликова, которая тоже хорошо потрудилась и может позволить себе отдых. Микроблог Стефании Маликовой исправно пополняется новыми фотографиями, свидетельствующими о том, что каникулы звездного семейства проходят прекрасно. Шикарные наряды, потрясающие виды, счастливые и расслабленные лица… Стефания Маликова поделилась снимком, на котором запечатлено, как она возлежит на берегу океана с распущенными волосами. В кадре она похожа на Русалочку, прилегшую отдохнуть на белом песочке.
Стефания Маликова «Так меня видит мама ☺️💘»,  — подписала кадр Стеша Маликова. «Красотка. 🔥», «Стеша, красотка💕😊 Мама лучший фотограф 👏💫», «Мамочки всегда подмечают самое лучшее😍», «Очень красиво видит 😍🙌», — сделали Стефании комплименты ее подписчики.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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