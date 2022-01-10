Стефания Маликова показала, как ее видит мама

21-летняя дочь известного музыканта и начинающий модельер Стефания Маликова поделилась снимком, который сделала ее мама - Елена Изаксон. Семья популярного исполнителя и композитора Дмитрия Маликова новогодние каникулы проводит на Мальдивах. Вместе с родителями и младшим братом Марком на экзотические острова отправилась и Стефания Маликова, которая тоже хорошо потрудилась и может позволить себе отдых. Микроблог Стефании Маликовой исправно пополняется новыми фотографиями, свидетельствующими о том, что каникулы звездного семейства проходят прекрасно. Шикарные наряды, потрясающие виды, счастливые и расслабленные лица… Стефания Маликова поделилась снимком, на котором запечатлено, как она возлежит на берегу океана с распущенными волосами. В кадре она похожа на Русалочку, прилегшую отдохнуть на белом песочке.Стефания Маликова «Так меня видит мама ☺️💘», — подписала кадр Стеша Маликова. «Красотка. 🔥», «Стеша, красотка💕😊 Мама лучший фотограф 👏💫», «Мамочки всегда подмечают самое лучшее😍», «Очень красиво видит 😍🙌», — сделали Стефании комплименты ее подписчики.