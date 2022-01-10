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Татьяне Волосожар понадобилась медицинская помощь после ледового шоу

Татьяне Волосожар понадобилась медицинская помощь после ледового шоу
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о предстоящей операции после шоу. 8 января прошел финал очередного сезона шоу «Ледниковый период», победителями которого стали фигуристка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. Буквально несколько часов назад спортсменка поделилась эмоциями по поводу окончания проекта и сообщила о грядущей плановой госпитализации. Волосожар все не может поверить, что стала фавориткой популярного ледового шоу на Первом канале. «Да! Ура! Теперь можно радоваться официально: мы с Федей выиграли в этом сезоне «Ледникового периода». Осознание, что все закончилось, наверное, приходит только сейчас. Это, правда, было трудно, особенно под конец, но безумно увлекательно! Я думала, что пройдет время и я сформулирую красивый пост, где поделюсь впечатлениями, эмоциями. Но вчера мы с Максом (супругом Максимом Траньковым, — прим. ред.) смотрели финальный выпуск, и он получился такой душевный и волнительный, будто снова перенеслась туда, на лед... И поняла, что весь проект таким и был — волнительным, с падениями и подъемами, но такой душевный! Столько потрясающих людей он собирает вместе», — расчувствовалась 35-летняя спортсменка в личном блоге.
Татьяна Волосожар Также Татьяна искренне поблагодарила тех, кто работал над шоу и людей, которые оказывали ей неоценимую поддержку. Впереди у Волосожар новая борьба, но уже за свое здоровье. Спортсменке предстоит лечь под нож хирурга из-за травмы ноги. Из-за этого увечья она чуть было не выбыла из проекта, но все же смогла до конца бороться за победу. «Спасибо в тысячный раз всем нашим наставникам, всем, кто делает «Ледниковый», от техперсонала до операторов. Вы даже не представляете, сколько работы за кадром. Спасибо Федору, который до самого конца был мне надежным и верным партнером на льду! Спасибо моей любимой семье и команде, которые всегда на моей стороне. И спасибо огромное вам, потому что ваша поддержка по-настоящему бесценна! После каждого проката я читала все ваши сообщения, и они невероятно вдохновляли. Благодаря вам в том числе мы с Федей и взяли этот приз. Осталось ногу починить, и все вообще будет идеально. Не теряйте меня, выйду на связь через день-другой после операции», — подчеркнула фигуристка.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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