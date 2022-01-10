Telegraph: Запад испугался сделки по "Силе Сибири — 2"

Вадим Карасев

Запад обеспокоен из-за сделки России и Китая по строительству второго газопровода "Сила Сибири" – такое мнение высказал журналист британского Telegraph Рейчел Миллиард. Проект приведет к удвоению поставок российского сырья в Азию.



Колумнист подчеркивает, что мощность новой магистрали составит 50 млрд м³ топлива в год. Это сравнимо с "Северным потоком 2", вокруг которого и концентрируется внимание Брюсселя и Лондона в последние месяцы.

Хотя политики уделяют мало времени "Силе Сибири 2", эксперты на Западе уже бьют тревогу – если новый газопровод присоединят к недрам в районе Ямала, в Азию начнет поставляться топливо, которое сейчас уходит в Европу. В результате энергонезависимость ЕС может пострадать.

"У Москвы достаточно ресурсов для удовлетворения спроса на обоих рынках. Но она может отдать предпочтение покупателю, который заплатит за газ большую цену", – предупреждает аналитик Томаш Маржец-Мансер.

Как сообщал Ruposters, ранее был назван процент немцев, поддерживающих "Северный поток 2".