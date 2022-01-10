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Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына

Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Рэпер Тимати учит сына кататься на серфе. Двухлетний Ратмир удивил звездных родителей. Сын 25-летней Анастасии Решетовой и 38-летего Тимати сумел встать на сёрф. Исполнитель хита «Не сходи с ума» проводит отпуск в Колумбии. Тимати взял с собой детей, Ратмира и Алису, с которыми редко видится из-за работы. Музыкант объяснил, что мальчик захотел сменить обстановку, и он не смог ему отказать. Рэпер выглядит счастливым рядом с детьми. Тимати прогулялся с Ратмиром по пляжу. Артист предстал в гидрокостюме, а мальчик — в белой футболке и шортах. Выпускник «Фабрики звезд-4» заверил, что научит мальчика кататься на сёрфе. Рэпер показал первый проезд маленького сына «Первой вице-мисс России-2014». Ратмир с серьезным лицом покорил волну под смех сестры. 7-летняя дочь Алены Шишковой уже умеет кататься и была рада за мальчика. Тимати трогательно отреагировал на успехи сына. «Первый в жизни проезд! Мечта — кататься вместе с детьми, провожая закаты в тропических водах, всё ближе. Жаль, в моем детстве не было сёрфинга», — отметил музыкант. «У Ратика не было выбора», «Ты классный папа своим деткам», «Классно! Видно, что на втором прокате он даже равновесие поправил», — порадовались поклонники. Мать Тимати отдыхает вместе с внуками. Она отметила, что ей очень нравится в Колумбии. «Климат значительно лучше, чем московский. Тут нет перепадов – всегда одна температура воздуха и воды», — объяснила Симона Юнусова. Пенсионерка заверила, что любит своих детей и внуков одинаково, но чувства все-таки отличаются.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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