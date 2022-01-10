Трейдер рассказал о ближайших уровнях поддержки и сопротивления цены биткоина

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

На рынке экстремальный страх — 8 января 2022 года по индикатору Fear & Greed зафиксировано значение 10, что ранее отмечалось крайне редко. Разберемся, стоит ли поддаваться панике и когда относительно безопасно возвращаться к бычьему настрою от рынка.

Сформирован паттерн BUI после выхода из диапазона $46 415-$52 045. Выход произошел импульсно, на аномальном объеме, при этом цена ушла как под PoC предпоследней волны роста. Об этом говорилось в предыдущем обзоре.

В настоящий момент появляются некоторые предпосылки восстановления длинных позиций, которые необходимо рассмотреть. Два обновления ценовых минимумов (на споте Binance) проходили вяло, формируется защитный объем покупателя у уровня $41 000, так как при минимальном движении объем повышен.

Наблюдается также небольшая бычья дивергенция на младших часовых таймфреймах. Необходимо учесть и настроения рынка, которые очень негативны.

Но технических аргументов в пользу снижения по-прежнему много. Импульсный BUI, который пока не поглощен, говорит о тотальном доминировании продавцов. Стоит рассмотреть характер движения цены в конце сентября: рынок начал формировать последнюю волну роста, при этом не сняв ликвидность, которая создавалась неделю.

Сейчас же рынок поглотил волну полностью, цена вплотную подошла к этой ликвидности и сформирована еще одна полка.

Данные: TradingView.

Закрепление под $39 500 будет серьезным признаком перехода в медвежью фазу, над $48 480 — возврата в диапазон после сформированного ложного пробоя, закрепления выше PoC этого диапазона и прошлой волны роста. После можно рассматривать рынок с точки зрения покупки.

Основываясь на технических наблюдениях выше, наиболее вероятно, что цена сформирует отскок вверх с текущих отметок, вплоть до ретеста диапазона $46 415-$52 045. Однако затем ожидается обновление минимума под $39 500. Будет ли это движение с закреплением — рассчитать сложно, но вероятность достичь этой отметки высокая.

Область $44 950-$46 250 является отличной зоной для поиска шорт-позиций, поскольку они будут фактически на перелом локального медвежьего тренда.

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