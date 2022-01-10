Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Трейдер рассказал о ближайших уровнях поддержки и сопротивления цены биткоина

Трейдер рассказал о ближайших уровнях поддержки и сопротивления цены биткоина

Трейдер рассказал о ближайших уровнях поддержки и сопротивления цены биткоина


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


На рынке экстремальный страх — 8 января 2022 года по индикатору Fear & Greed зафиксировано значение 10, что ранее отмечалось крайне редко. Разберемся, стоит ли поддаваться панике и когда относительно безопасно возвращаться к бычьему настрою от рынка. 


Сформирован паттерн BUI после выхода из диапазона $46 415-$52 045. Выход произошел импульсно, на аномальном объеме, при этом цена ушла как под PoC предпоследней волны роста. Об этом говорилось в предыдущем обзоре.


В настоящий момент появляются некоторые предпосылки восстановления длинных позиций, которые необходимо рассмотреть. Два обновления ценовых минимумов (на споте Binance) проходили вяло, формируется защитный объем покупателя у уровня $41 000, так как при минимальном движении объем повышен. 


Наблюдается также небольшая бычья дивергенция на младших часовых таймфреймах. Необходимо учесть и настроения рынка, которые очень негативны.


Но технических аргументов в пользу снижения по-прежнему много. Импульсный BUI, который пока не поглощен, говорит о тотальном доминировании продавцов. Стоит рассмотреть характер движения цены в конце сентября: рынок начал формировать последнюю волну роста, при этом не сняв ликвидность, которая создавалась неделю. 


Сейчас же рынок поглотил волну полностью, цена вплотную подошла к этой ликвидности и сформирована еще одна полка.



Данные: TradingView.


Закрепление под $39 500 будет серьезным признаком перехода в медвежью фазу, над $48 480 — возврата в диапазон после сформированного ложного пробоя, закрепления выше PoC этого диапазона и прошлой волны роста. После можно рассматривать рынок с точки зрения покупки.


Основываясь на технических наблюдениях выше, наиболее вероятно, что цена сформирует отскок вверх с текущих отметок, вплоть до ретеста диапазона $46 415-$52 045. Однако затем ожидается обновление минимума под $39 500. Будет ли это движение с закреплением — рассчитать сложно, но вероятность достичь этой отметки высокая. 


Область $44 950-$46 250 является отличной зоной для поиска шорт-позиций, поскольку они будут фактически на перелом локального медвежьего тренда.


Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Генетический анализ показал, что дерево личи было введено в культуру дважды
Генетический анализ показал, что дерево личи было введено в культуру
"Море положительных эмоций": бурятская УФСИН похвасталась соревнованиями по хоккею со швабрами
"Море положительных эмоций": бурятская УФСИН похвасталась
Bloomberg оценил состояние Чанпэна Чжао в $96 млрд
Bloomberg оценил состояние Чанпэна Чжао в $96 млрд
Трейдер рассказал о ближайших уровнях поддержки и сопротивления цены биткоина
Трейдер рассказал о ближайших уровнях поддержки и сопротивления цены
Starfield уже на финальной стадии разработки
Starfield уже на финальной стадии разработки
Бандл Assassin’s Creed Valhalla + Odyssey + Origins на Xbox можно купить за $7 вместо $160
Бандл Assassin’s Creed Valhalla + Odyssey + Origins на Xbox можно
Небольшой древний краб отличался неожиданно крупными глазами
Небольшой древний краб отличался неожиданно крупными глазами
18 забавных случаев, когда хозяева смотрели на своих любимцев и не могли понять, что не так с этими кошками
18 забавных случаев, когда хозяева смотрели на своих любимцев и не
10 ужасных токсинов, которые на самом деле приносят пользу людям
10 ужасных токсинов, которые на самом деле приносят пользу людям
10 странных побочных эффектов от лекарств
10 странных побочных эффектов от лекарств
Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус — 2022"
Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус — 2022"
Переброска российских десантников в Казахстан впечатлила власти Чехии
Переброска российских десантников в Казахстан впечатлила власти Чехии

Топ на сегодня

Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Максим Галкин откровенно рассказал о ссоре с Александром Масляковым
Максим Галкин откровенно рассказал о ссоре с Александром Масляковым
Пропавший Илья Глинников нашелся в горах Казахстана
Пропавший Илья Глинников нашелся в горах Казахстана
Иван Янковский рассказал, как его изменили брак и рождение сына, которого он считает "реинкарнацией" прадеда
Иван Янковский рассказал, как его изменили брак и рождение сына,
Кенсингтонский дворец выпустил серию портретов Кейт Миддлтон по случаю ее 40-летия
Кенсингтонский дворец выпустил серию портретов Кейт Миддлтон по

Еще по теме

Трейдер рассказал о перспективах дальнейшего снижения биткоина
Трейдер рассказал о работе внутри границ ценового диапазона биткоина
Трейдер спрогнозировал восстановление цены биткоина до $59 000
Трейдер рассказал о перспективах обновления максимума цены биткоина