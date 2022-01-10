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Украина выдвинула свои условия для переговоров НАТО с Россией

Украина выдвинула свои условия для переговоров НАТО с Россией

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина указала НАТО, что нужно потребовать от России во время переговоров о безопасности в Европе.

Выступая на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чиновница назвала предложения Москвы недопустимыми для ведения переговоров, а также подчеркнула: "агрессор находится не в той позиции, чтобы ставить условия, пока российские танки не покинут украинскую границу".

"Россия пытается навязать свою повестку дня вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров. Обсуждение гарантий безопасности должно начинаться с отвода войск от границ Украины", — считает она.

В Кремле неоднократно отвечали на претензии Запада из-за концентрации войск: никаких планов агрессии нет, а перемещение армии по своей территории — внутреннее дело страны. На Украине тоже признавали, что не видят реальной угрозы нападения, но в США и Европе развернули активную подготовку к новым санкциям.

Как сообщал Ruposters, ранее генсек НАТО дал России два варианта дальнейшего развития событий.

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По материалам: uposters.ru

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