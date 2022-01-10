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Утечка: Первые скриншоты Armored Core 6 от From Software

Утечка: Первые скриншоты Armored Core 6 от From Software


Не первый год ходят слухи, что следующей игрой от From Software (создатели Elder Ring) может стать новая часть Armored Core. Еще в 2016 году появлялась информация, что студия работает над тремя проектами. Про два из них уже известно — это Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring, а третьей игрой может быть новая Armored Core. Напомним, что прошлая Armored Core V выходила в 2012 году.

Несколько дней назад на Resetera пользователь Red Liquorice сообщил, что он участвовал в опросе по новой игре Armored Core 6. По его словам, в опросе были скриншоты, описание и непродолжительное видео с геймплеем. В опросе было следующее описание:

Игра представляет собой шутер с мехами от третьего лица (TPS), который позволяет вам перемещаться по чрезвычайно масштабной карте, представляющей собой уникальный научно-фантастический мир с динамичным действием механизмов. Вы столкнетесь с сильными врагами и ожесточенными боями как на дальних, так и на ближних дистанциях с использованием оружия и клинков.

Сегодня этот же пользователь опубликовал скриншоты предполагаемой Armored Core 6 от From Software — ниже их можно видеть. На скриншотах закрашен его идентификационный номер.


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По материалам: newxboxone

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Утечка: Первые скриншоты Armored Core 6 от From Software
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