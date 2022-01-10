В 52 образовательных организациях Татарстана обновят компьютерное оборудование

В 2022 году в Республике Татарстан в рамках нацпроекта «Образование» обновят компьютерное оборудование в 46 школах и 6 колледжах, сообщает Минобрнауки региона.



Кроме того, по нацпроекту получат новое современное оборудование для кабинетов физики, химии и биологии 117 школ, расположенных в сельской местности и малых городах. Запланировано также обновление материально-технической базы двух школ для детей с ОВЗ.



По федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в этом году планируется создать 12 мастерских в шести колледжах по направлениям «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологии», «Информационные и коммуникационные технологии» и «Социальная сфера».



Запланированы ремонт двух спортивных залов в школах Апастовского и Бавлинского районов и начало строительства школы на сто мест в селе Шильнебаш Тукаевского района.



На реализацию мероприятий национального проекта «Образование» в 2022 году предусмотрено 458,9 млн рублей, в том числе 369,6 млн рублей будет выделено из федерального бюджета и 89,3 млн рублей – из республиканского.