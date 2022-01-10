В Ангарске откроют «Кванториум» по проекту «Современная школа»

Детский технопарк «Кванториум» для получения детьми новых знаний в области физики, химии и биологии откроют на базе ангарской школы № 10 с математическим уклоном в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Иркутской области.

На оснащение ангарского «Кванториума» в рамках федерального проекта «Современная школа» выделено 24,4 млн рублей. Он станет пятым в сети «Кванториумов» Приангарья. Ранее за три года были открыты «Кванториум Байкал» и детский технопарк «Кванториум-РЖД» в Иркутске, «Кванториум Сибирь» в Усолье-Сибирском и «Кванториум» на базе черемховской школы № 1. Сельские школьники и педагоги работают в мобильном кванториуме «Спутник». Он совершил более 30 выездов в десять районов Иркутской области, охватив 1,5 тысячи школьников 5–11-х классов.

В новом «Кванториуме» школьники будут заниматься на современном высокотехнологичном оборудовании по нескольким направлениям: «Геоквантум», «Энерджиквантум» и «Наноквантум».