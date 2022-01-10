В антивирус Avira добавили ПО для майнинга Ethereum

Разработчики антивируса Avira добавили в продукт ПО для майнинга криптовалюты Ethereum. До этого подобную возможность реализовали в Norton 360.

Как сообщается в блоге Krebs on Security, Avira теперь поставляется с уже установленным криптомайнером, но клиенты должны согласиться на его использование.

Ранее пользователи жаловались, что встроенный в популярный антивирус Norton 360 майнер запускается без специального разрешения.

https://twitter.com/mAxius/status/1476968324672204801

По словам пользователей, майнер также крайне сложно отключить.

В декабре 2020 года компания NortonLifeLock, которой принадлежит Norton 360, объявила о приобретении Avira.

Добавление возможности добычи криптовалюты в Avira анонсировали в октябре.

Для более выгодного майнинга пользователям предлагают присоединиться к пулу - полученное вознаграждение распределяется между всеми его участниками поровну.

Как и в случае с Norton 360 комиссия за добычу криптовалюты через Avira составляет 15%.

По информации Брайана Кребса, есть признаки, что в Avira используется тот же код криптовалютного майнера, что и в Norton Crypto. Антивирус используют более 500 млн человек по всему миру.

Напомним, NortonLifeLock анонсировал запуск Norton Crypto для майнинга Ethereum летом 2021 года.