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В антивирус Avira добавили ПО для майнинга Ethereum

В антивирус Avira добавили ПО для майнинга Ethereum


Разработчики антивируса Avira добавили в продукт ПО для майнинга криптовалюты Ethereum. До этого подобную возможность реализовали в Norton 360. 


Как сообщается в блоге Krebs on Security, Avira теперь поставляется с уже установленным криптомайнером, но клиенты должны согласиться на его использование.


Ранее пользователи жаловались, что встроенный в популярный антивирус Norton 360 майнер запускается без специального разрешения.


https://twitter.com/mAxius/status/1476968324672204801

По словам пользователей, майнер также крайне сложно отключить.


В декабре 2020 года компания NortonLifeLock, которой принадлежит Norton 360, объявила о приобретении Avira.


Добавление возможности добычи криптовалюты в Avira анонсировали в октябре. 


Для более выгодного майнинга пользователям предлагают присоединиться к пулу - полученное вознаграждение распределяется между всеми его участниками поровну.


Как и в случае с Norton 360 комиссия за добычу криптовалюты через Avira составляет 15%.


По информации Брайана Кребса, есть признаки, что в Avira используется тот же код криптовалютного майнера, что и в Norton Crypto. Антивирус используют более 500 млн человек по всему миру.


Напомним, NortonLifeLock анонсировал запуск Norton Crypto для майнинга Ethereum летом 2021 года.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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В антивирус Avira добавили ПО для майнинга Ethereum
В антивирус Avira добавили ПО для майнинга Ethereum
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