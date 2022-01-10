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В Косово конфисковали более 300 биткоин-майнеров

В Косово конфисковали более 300 биткоин-майнеров


Правоохранительные органы частично признанного государства Косово в ходе совместных рейдов с таможней конфисковали более 300 устройств для добычи биткоина.



В декабре 2021 года власти объявили чрезвычайное положение на 60 дней в попытке справиться с энергетическим кризисом, согласно Reuters. В начале января под запретом оказался майнинг криптовалют, а к контролю за потреблением электроэнергии подключили правоохранительные органы.


6 января полиция и таможенники конфисковали 67 ASIC-майнеров, «предположительно используемых для добычи криптовалют», 8 января — 272 устройства. По данным властей, во время рейда задержан один человек.


В отдельном пресс-релизе полиция сообщила о конфискации 39 асиков. Министр экономики и энергетики Артане Ризванолли заявила, что это позволит налогоплательщикам сэкономить «десятки тысяч евро в месяц».



В конце 2021 года Иран ввел ограничения на добычу криптовалют, чтобы избежать дефицита электроэнергии из-за роста ее потребления зимой. До этого СМИ сообщили о конфискации 221 390 майнеров за все время борьбы с нарушителями.


Напомним, в ноябре 2021 года власти Венесуэлы изъяли более 100 устройств для добычи биткоина в жилом секторе Пало-Верде.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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