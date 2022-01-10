В Косово конфисковали более 300 биткоин-майнеров

Правоохранительные органы частично признанного государства Косово в ходе совместных рейдов с таможней конфисковали более 300 устройств для добычи биткоина.

KOMUNIKATË E PËRBASHKËT PËR MEDIA



Policia e Kosovës dhe Dogana e Kosovës realizuan një operacion të përbashkët të kontrollit ndaj veprimtarive ilegalehttps://t.co/hTjWATDJLR pic.twitter.com/UIwv0os8sQ — Kosovo Police (@Kosovo_Police) January 8, 2022

В декабре 2021 года власти объявили чрезвычайное положение на 60 дней в попытке справиться с энергетическим кризисом, согласно Reuters. В начале января под запретом оказался майнинг криптовалют, а к контролю за потреблением электроэнергии подключили правоохранительные органы.

6 января полиция и таможенники конфисковали 67 ASIC-майнеров, «предположительно используемых для добычи криптовалют», 8 января — 272 устройства. По данным властей, во время рейда задержан один человек.

В отдельном пресс-релизе полиция сообщила о конфискации 39 асиков. Министр экономики и энергетики Артане Ризванолли заявила, что это позволит налогоплательщикам сэкономить «десятки тысяч евро в месяц».

Dhjetëra mijëra Euro në muaj të taksapaguesve të kursyera = energji për qindëra familje kosovare gjatë krizës.



Falemnderit @Kosovo_Police dhe Dogana e Kosovës #KosovoCustoms. https://t.co/byb4GzOfHR — Artane Rizvanolli (@Artane_R) January 8, 2022

В конце 2021 года Иран ввел ограничения на добычу криптовалют, чтобы избежать дефицита электроэнергии из-за роста ее потребления зимой. До этого СМИ сообщили о конфискации 221 390 майнеров за все время борьбы с нарушителями.

Напомним, в ноябре 2021 года власти Венесуэлы изъяли более 100 устройств для добычи биткоина в жилом секторе Пало-Верде.



