В Приамурье в 2021 году в школах открыто 29 центров «Точка роста»

В Приамурье в 2021 году в школах открыто 29 центров «Точка роста» Минпросвещения России, их общее количество возросло до 97, сообщает пресс-служба Правительства Амурской области.

Центры были открыты в рамках реализации национального проекта «Образование».

Кроме того, модернизировано 11 спортзалов в сельских школах, а в 48 образовательных организациях создана цифровая образовательная среда.

«Такое количество центров для развития детей и молодежи, поддержки педагогов, сколько было открыто за последние три года, не создавалось в Амурской области никогда. Масштабная модернизация материально-технической базы системы образования региона стала возможной благодаря реализации национального проекта «Образование». Теперь важно, чтобы все новые объекты использовались на полную мощность, в том числе и другими учебными заведениями, где центров для детского развития пока не создано», – заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Планируется, что к 2024 году «Точки роста» появятся в 220 амурских школах.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.