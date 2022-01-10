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В Республике Алтай в 2022 году занятия мобильного «Кванториума» посетят порядка 9 тысяч детей

В Республике Алтай в 2022 году занятия мобильного «Кванториума» посетят порядка 9 тысяч детей

В Республике Алтай в 2022 году занятия мобильного технопарка «Кванториум» Минпросвещения России посетят порядка 9 тысяч детей, сообщает пресс-служба Правительства Республики Алтай. 

Мобильный технопарк был открыт в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

«Деятельность технопарка осуществляется во внеурочное время по программам дополнительного образования. Школьники, принимающие участие в сессиях, осваивают инновационные модули по робототехнике, 3D-моделированию, прототипированию и макетированию, а также автоматизированные системы. Планируется, что в текущем году в мероприятиях инновационного автотранспортного средства примут участие порядка 9 тысяч ребят», – сообщила заведующая мобильным технопарком Галина Кандаракова.

Со дня открытия мобильного технопарка прошло полтора года, за этот период проведено более 100 различных мероприятий, в которых приняли участие 8260 детей.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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