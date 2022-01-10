Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » В телеграм-каналах обсуждают вспышку коронавируса в Куршевеле, где праздники провели многие российские звезды

В телеграм-каналах обсуждают вспышку коронавируса в Куршевеле, где праздники провели многие российские звезды

В телеграм-каналах обсуждают вспышку коронавируса в Куршевеле, где праздники провели многие российские звезды

Новогодние каникулы закончились, и из заграничного отпуска многие могут привезти не только хорошее настроение. Сегодня в телеграм-каналах активно обсуждают высокую заболеваемость коронавирусом среди туристов во французском Куршевеле, который был и остается излюбленным зимним курортом у российских знаменитостей и светских дам. Несколько пользователей инстаграма опубликовали в сторис предупреждения и порекомендовали не встречаться с теми, кто недавно вернулся с курорта.



Своими впечатлениями поделилась победительница конкурса красоты "Мисс Россия — 2015" София Никитчук, которая недавно сама вернулась из Куршевеля. Она отметила, что болеют очень многие, хотя и в легкой форме. Никитчук также записала сторис, в которых рассказала, что видела "километровую очередь" из гражданских машин перед ковидным отделением престижной клиники "Лапино".


София Никитчук

В этом году в Куршевеле также отдыхали Ксения Собчак, Рената Литвинова, Диана Манасир, Наталья Якимчик, Ольга Карпуть и другие звезды столичной тусовки.

Куршевельская тусовка друг друга ковидом позаражала. Так и не поняла, почему нельзя ездить на другие классные горнолыжные курорты и зачем ходить на старческие вечеринки с Лепсом. Я бы вообще в Аспен ездила, если б деньги были,

— написала автор канала "Небожена".


Ксения Собчак
Рената Литвинова
Ольга Карпуть

Говорят, что Куршевель второй раз становится роковым местом для отдыхающих — почти все возвращающиеся оттуда элитные катальщики прихватили с собой на родину ковид. Имейте в виду и, пожалуйста, не рискуйте здоровьем окружающих,

— предупредили в канале "Антиглянец".

Напомним, что первая волна ковида в 2020 году в Европе началась как раз после возвращения отдыхающих с горнолыжных курортов.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Утечка: Первые скриншоты Armored Core 6 от From Software
Утечка: Первые скриншоты Armored Core 6 от From Software
На Xbox Series X имеются проблемы в игре Super Sami Roll после релиза
На Xbox Series X имеются проблемы в игре Super Sami Roll после релиза
Михаила Ефремова попросили освободить
Михаила Ефремова попросили освободить
Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада» — он горит более 50 лет
Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада» —
Как выбрать оптовый маркетплейс в России
Как выбрать оптовый маркетплейс в России
Маргариту Симоньян потрясло желание 7-летнего сына
Маргариту Симоньян потрясло желание 7-летнего сына
Елена Проклова оказалась с инсультом в реанимации
Елена Проклова оказалась с инсультом в реанимации
Cardano Foundation достигла цели в миллион высаженных деревьев
Cardano Foundation достигла цели в миллион высаженных деревьев
США сняли обвинения в отмывании $1 млн через даркнет с российского диджея Guttersnipe
США сняли обвинения в отмывании $1 млн через даркнет с российского
10 популярных кинофраншиз, которые умерли в 2021 году
10 популярных кинофраншиз, которые умерли в 2021 году
Первые минуты DLC Pagan: Control для Far Cry 6 опубликовал портал IGN
Первые минуты DLC Pagan: Control для Far Cry 6 опубликовал портал IGN
Сара Бонд из Xbox рекомендует две игры по Game Pass
Сара Бонд из Xbox рекомендует две игры по Game Pass

Топ на сегодня

Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Иван Янковский рассказал, как его изменили брак и рождение сына, которого он считает "реинкарнацией" прадеда
Иван Янковский рассказал, как его изменили брак и рождение сына,
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Избранница Дмитрия Шепелева показала их подросшего сына
Избранница Дмитрия Шепелева показала их подросшего сына
22-летняя внучка Иосифа и Нелли Кобзон вышла замуж
22-летняя внучка Иосифа и Нелли Кобзон вышла замуж

Еще по теме

Россиянка София Никитчук стала вице-мисс конкурса «Мисс мира-2015»
Россиянка София Никитчук стала вице-мисс мира-2015
"Мисс мира" 2015 стала испанка
Вся правда о Софии Никитчук, участницы "Мисс мира 2015"