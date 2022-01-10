В телеграм-каналах обсуждают вспышку коронавируса в Куршевеле, где праздники провели многие российские звезды

Вадим Карасев

Новогодние каникулы закончились, и из заграничного отпуска многие могут привезти не только хорошее настроение. Сегодня в телеграм-каналах активно обсуждают высокую заболеваемость коронавирусом среди туристов во французском Куршевеле, который был и остается излюбленным зимним курортом у российских знаменитостей и светских дам. Несколько пользователей инстаграма опубликовали в сторис предупреждения и порекомендовали не встречаться с теми, кто недавно вернулся с курорта.









Своими впечатлениями поделилась победительница конкурса красоты "Мисс Россия — 2015" София Никитчук, которая недавно сама вернулась из Куршевеля. Она отметила, что болеют очень многие, хотя и в легкой форме. Никитчук также записала сторис, в которых рассказала, что видела "километровую очередь" из гражданских машин перед ковидным отделением престижной клиники "Лапино".





София Никитчук

В этом году в Куршевеле также отдыхали Ксения Собчак, Рената Литвинова, Диана Манасир, Наталья Якимчик, Ольга Карпуть и другие звезды столичной тусовки.

Куршевельская тусовка друг друга ковидом позаражала. Так и не поняла, почему нельзя ездить на другие классные горнолыжные курорты и зачем ходить на старческие вечеринки с Лепсом. Я бы вообще в Аспен ездила, если б деньги были,

— написала автор канала "Небожена".





Ксения СобчакРената ЛитвиноваОльга Карпуть

Говорят, что Куршевель второй раз становится роковым местом для отдыхающих — почти все возвращающиеся оттуда элитные катальщики прихватили с собой на родину ковид. Имейте в виду и, пожалуйста, не рискуйте здоровьем окружающих,

— предупредили в канале "Антиглянец".

Напомним, что первая волна ковида в 2020 году в Европе началась как раз после возвращения отдыхающих с горнолыжных курортов.

Надя Бесчетникова