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Власти Чечни в 2021 году построили 26 новых школ на 17,5 тысячи мест

Власти Чечни в 2021 году построили 26 новых школ на 17,5 тысячи мест

Власти Чечни в 2021 году построили 26 новых школ на 17,5 тысячи мест, семь из них будут введены в эксплуатацию в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Правительства региона Муслима Хучиева.

Школы построены для сокращения трехсменного режима обучения по нацпроекту «Образование».

«В 2021 году для снижения трехсменного режима построено 26 школ на 17,5 тысячи мест, из которых 19 на 12,4 тысячи мест введены к началу учебного года и семь будут введены в 2022 году. Кроме этого, до 2024 года будет построено еще 42 школы и планируется подача заявки на строительство 32 школ», – отметил Муслим Хучиев.

По его словам, уже реализованные меры уменьшили трехсменку с 70 до 25 школ. 

«Также в программу модернизации школьных систем образования на 2022–2023 годы включены 80 образовательных учреждений на сумму 4,787 миллиарда рублей. Всего [планируется] включить в программу до 2025 года не менее 132 школ», – добавил Муслим Хучиев.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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