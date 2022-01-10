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Власти Пакистана изучат связи Binance с криптоскамом на $100 млн

Власти Пакистана изучат связи Binance с криптоскамом на $100 млн


Федеральное агентство расследований (FIA) Пакистана изучает возможные связи биткоин-биржи Binance с "многомиллионной" криптовалютной аферой в регионе, сообщает Dawn.


Подразделение FIA по борьбе с киберпреступлениями потребовало от регионального менеджера Хамзы Хана объяснить позицию касательно связей компании с "мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций". Соответствующие запросы также направлены в штаб-квартиру биржи на Каймановых островах и Binance US.


Согласно заявлению ведомства, мошенничество с инвестициями осуществлялось в виде схемы Понци, когда пользователям обещали высокую доходность за привлечение новых клиентов. 


Инвесторов просили зарегистрироваться на Binance, а затем перевести средства на сторонний кошелек для получения прибыли. После привлечения достаточного капитала организаторы исчезали со средствами пользователей.


"Эти схемы приносят пользу старым клиентам за счет новых. В конечном итоге они исчезают, получив существенную базу капитала на миллиарды рупий", — пояснили в FIA. 


На основании жалоб пострадавших правоохранители идентифицировали по меньшей мере одиннадцать подобных приложений, которые закрылись в декабре 2021 года: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.


В среднем количество пользователей каждого составляло около 5000, хотя HFC насчитывало 30 000 клиентов.


"Заявляемый диапазон инвестиций на человека составил от $100 до $80 000 — в среднем $2000. Таким образом, оценка ущерба от аферы достигла почти $100 млн", — цитирует издание заявление FIA.


Правоохранители выявили "не менее 26 подозрительных кошельков" на Binance, куда могли перевести украденные средства. Власти потребовали от биржи предоставить детали и заблокировать счета. Также в FIA хотят выяснить механизм интеграции мошенническими приложениями API Binance для оказания услуг.


В ведомстве заявили, что рассчитывают на "либеральный и быстрый подход" биржи в содействии расследованию. В противном случае FIA рекомендует центробанку Пакистана оштрафовать Binance.


Напомним, власти Индии начали расследование возможного отмывания денег операторами онлайн-приложений через принадлежащую Binance биржу WazirX. Платформу также обвинили в уклонении от уплаты налогов.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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