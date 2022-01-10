Землевладельцам возместят убытки за ограничения на пользование участками

Тема: Какие законы вступают в силу

00:57 Автор: Дмитрий Литвинов

Возмещать убытки землевладельцам предложили, в том числе, и при правомерном ограничении права собственности. Соответствующий закон вступает в силу 10 января.

Согласно документу, возмещению подлежат убытки, причинённые собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам участков из-за законного ограничения их прав, в том числе если была установлена зона с особыми условиями использования территории, публичный сервитут или землю зарезервировали для государственных и муниципальных нужд.

Также нормы предполагают, что убытки будут возмещать в случае изменения целевого назначения земельного участка на основании ходатайства органа госвласти или органа местного самоуправления о переводе такого земельного участка из состава земель одной категории в другую без согласия его правообладателя. Это может потребоваться для создания или расширения особо охраняемой природной территории без изъятия участка у его правообладателя либо в связи с установлением, изменением границ населённого пункта или включением участка в границы населённого пункта.





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Как пояснял при рассмотрении законопроекта председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, поправки в Земельный кодекс подготовлены во исполнение постановления КС РФ.

«Это очень важный законопроект, он предлагает механизм возмещения владельцам и пользователям земельных участков убытков, причинённых вследствие правомерных действий органов власти», — сказал депутат.

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