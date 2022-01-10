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Жена Джигана слила его голое фото

Жена Джигана слила его голое фото
Рэпер Джиган не стесняется позировать голышом. Артист и Оксана Самойлова с детьми путешествуют по Мексике. Звездная пара остановилась в одном из необычных отелей, который декорирован с помощью бамбука и других экологичных материалов. Даже ванна здесь имеет форму листа. В ней-то Оксана и Денис и решили позабавиться. Самойлова запечатлела абсолютно голого супруга, нежащегося в теплой воде. Разумеется, самые интимные места заботливая супруга прикрыла цветами. «Мы очень хотели сделать красивую фотку, а получилось вот это. Пупсик», — игриво подписала кадр Оксана.
Обнаженный Джиган Примечательно, что отель, в котором остановилось семейство, и от которого Самойлова была в восторге, на поверку оказался не самым удобным местом для отдыха. «Отель нас, конечно, обломал. В нем нет света, из-за чего по вечерам очень сложно куда-то собираться. Из-за отсутствия света все время клонит в сон. Кондиционеров тоже нет. Нам в таком месте находиться больше одного-двух дней просто нереально», — рассказала звезда. В целом же, Оксана мечтала о поездке в Мексику около трех лет. И сейчас светская львица старается использоваться каждый момент, чтобы изучить все достопримечательности этой страны: семейство уже посмотрело на пирамиды майя, полуостров Юкатан и город Тулум.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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