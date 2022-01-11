10 фильмов и сериалов, в которых были гениальные моменты, ставшие мемами

Мемы прочно вошли в интернет-культуру и их источником может стать всё что угодно. Фотографии, рисунки, видео и фразочки с лёгкой руки пользователей сети превращаются в шутки, которые уходят в народ. Особо отличаются фильмы и сериалы — особые шедевры становятся поставщиками мемов на все времена. Здесь мы собрали несколько случаев, когда моменты кино особенно полюбились зрителям и превратились в шаблоны для шуток.

«Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

Успешный Тони Старк в одной картинке способен описать чувство эйфории от победы в любой сфере деятельности. Ему даже подпись не нужна!

«Офис»

Deedle-Dee Productions

В сериале у героя Стива Карелла есть нелюбимый сотрудник по имени Тоби. Когда Карелл узнаёт, что Тоби вернулся из отпуска, он отказывается с этим смириться и произносит запредельное количество слова «нет», а в конце и вовсе переходит на крик.

«Хищник»

20th Century Fox

Эпичное рукопожатие героев Карла Уэзерса и Арнольда Шварценеггера превратилось в мем о моментах, когда самых разных людей объединяет что-то одно.

«Матрица»

Warner Bros.

В фильме главному герою предлагают сделать выбор: принять синюю таблетку и забыть о страшной правде, которую он узнал. Или принять красную таблетку и остаться жить в жестокой реальности.

В мемах и шутках зрителю тоже предлагают выбор между самыми разными вещами. Иногда даже без картинки — просто с помощью красного и синего цвета.

«Грязь»

Sierra Affinity

Герой Джеймса Макэвоя впадает в истерику в кабинке туалета и олицетворяет собой вопрос «Что происходит?». Этот момент тут же превратили в мем, которым описываются состояния шока и глубокого недоумения.

«Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов»

Raossa

В качестве шаблона мемоделы взяли момент, когда Энакин и Падме устраивают совместный пикник. В мемах Падме неправильно понимает Энакина, что и веселит зрителей.

«Джанго освобождённый»

A Band Apart

В фильме «Джанго освобождённый» Леонардо Ди Каприо сыграл жестокого рабовладельца Кэлвина Кэнди. В одной из сцен актёр состроил такое лицо, что зрители тут же влюбились. Теперь коварная ухмылка актёра используется в ситуациях, когда люди ехидничают над тем, что переиграли оппонента или пошутили над ним.

«Властелин колец: Братство Кольца»

New Line Cinema

Многие наверняка помнят легендарную сцену, где волшебник Гендальф спасает товарищей от балрога в подземельях Мории. Гендальф обрушивает мост, крича «Ты не пройдёшь!». Этот клич превратился мем, который и с картинкой, и без неё способен остановить всё что угодно.

Это уже не первый пост, в котором мы вспоминаем мемы из фильмов. Предыдущую подборку можно посмотреть здесь.