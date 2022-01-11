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16 забавных доказательств того, что если у коллег есть чувство юмора, то на работе скучать не придётся

16 забавных доказательств того, что если у коллег есть чувство юмора, то на работе скучать не придётся

Любая работа, даже самая любимая, может со временем превратиться в рутину. Оно и понятно: не все обязательства могут быть приятными, а постоянная необходимость повторять определённые действия может навлечь тоску. Кто может помочь справиться со всеми этими трудностями? Конечно же, коллеги с чувством юмора. Когда на работе не дают скучать, ходить на неё хочется гораздо сильнее!

Утреннее совещание персонала

Мы с коллегами поняли, что носили одну и ту же рабочую куртку

И мы решили, что стоит застегнуть её на троих.

В последний вечер работы в TJMAXX я заменил 70 стоковых фотографий в рамке на селфи

Моя коллега пришла вместо меня на работу на Хеллоуин

Утром холодно, так что мой коллега появился в этом

Парень на работе моей жены до сих пор думает, что его новое растение — кактус

На самом деле это огурец, который каждые два дня меняют на новый… Уже две недели так.

Мой коллега решил, что ему нужен стоячий стол

Некоторые сотрудники моего отца нарядились в него на Хеллоуин

Я наносил пару слоёв крема для обуви на ботинки одного из моих коллег каждый день, когда он был в отпуске… На ОДИН из его ботинок

Сегодня последний день работы моей коллеги. Она сказала , что я могу забрать её семейные фотографии

Я принялся за работу и украсил фотографии моего коллеги на его столе

Кто-то прикрепил фото Терминатора к датчику для ключ-карты на работе

Видел это на Реддите несколько дней назад. Поставил в кабинете моего коллеги, пока он был в отпуске

Коллега снова оставила свой телефон без присмотра

В любой организации должна быть тиара на экстренный случай

У моих коллег слишком много свободного времени

А здесь вы можете найти примеры корпоративных подарков, но таких несуразных, что лучше бы не дарили ничего.


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По материалам: Юмор

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