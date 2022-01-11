8 исторических памятников, которые пострадали или были уничтожены из-за человека

1. Наскальные рисунки у озера Мид (США)Когда-то в районе крупнейшего водохранилища в США – озера Мид жили индейские племена, оставившие там немало священные объектов. Дабы сохранить данные памятки, их зарегистрировали в Национальном реестре исторических мест США. Вот только в реальности от акта вандализма объекты это не спасло: так, в 2010 году один мужчина решил расстрелять пейнтбольным ружьём наскальные рисунки. Наказание не заставило себя ждать - вандала арестовали, приговорили к году тюрьмы, штрафу в 10 тысяч долларов и 50 часам общественных работ.2. Ваза династии Цин (Великобритания)Эта история явилась примером случайного вандализма, который произошёл по причине отсутствия у людей профильного образования. Дело было в Лондоне в 2008 году: семейство приобрело на распродаже китайскую вазу, а она оказалась артефактом, китайской империи Цин. Вот только новые владельцы об этом не знали при покупке, а потому решили сделать из вазы настольную лампу, в частности, просверлив отверстие во дне. Когда реальный статус артефакта был выяснен, ущерб от небольшой дырки оказался фатальным: стоимость вазы буквально рухнула в 10 тысяч раз.3. Храм майя (Белиз)История разрушения этого памятника в 2013 году в Белизе стала настоящим скандалом на мировом уровне. Оказалось, что местная строительная компания во время работ с помощью бульдозеров наполовину снесли объект, который являлся храмом майя и насчитывал 2300 лет. Причём он не то, чтобы мешал застройке - его использовали как источник известняка. К счастью, информация об этом жутком акте вандализма просочилась в СМИ и процесс удалось восстановить, однако разрушения, которые древняя пирамида перенесла, уже невосполнимы.4. Древние гробницы (Китай)Ещё один эпизод, когда историческая памятка стала жертвой строительства, произошёл в Китае. В 2007 году там решили возвести магазин IKEA, однако когда стали расчищать место, то полностью уничтожили древние гробницы, возраст которых составлял 1800 лет. Поразительно, но правительство никаких уроков из этого случая не вынесла, и эпизод повторился шесть лет спустя во время строительства метро. Более того, застройщика не остановила расположение на месте древних захоронений археологической экспедиции.5. Наскальная живопись парка Санта-Елена (Испания)Наскальная живопись обычно страдает либо от влияния природы, либо от актов вандализма из разряда закрасить рисунок или оставить памятную подпись. Однако в 2014 году в Испании, в пещере национального парка Санта-Елена, произошёл абсолютно вопиющий случай. Тогда группа неизвестных решила попросту вырезать кусок скалы вместе с древним рисунком и унести с собой. Вот только у них ничего не вышло: порода просто раскрошилась, а часть рисунка, соответственно, была уничтожена.6. Раскопки Трои (Малая Азия)Обнаружение античного города, воспетого в мифологии, сделало немецкого археолога-любителя XIX века Генриха Шлимана настоящей знаменитостью. Вот только довольно быстро выяснилось, что легендарная Троя значительно пострадала от его же деятельности. Во время раскопок города Шлиман по причине отсутствия необходимых навыков и некомпетентности допустил немало ошибок. В итоге это стало причиной уничтожения части стен и других объектов города.7. Флаг Америки времён битвы за Балтимор (США)Один из ценнейших артефактов истории США является флаг, который развевался над фортом МакГенри во время битвы за Балтимор в сентябре 1815 года. Вот только хранение его долгое время сопровождалось его же повреждением. Оказалось, что от него нередко отрывали лоскутки в качестве сувениров для всех желающих. Ситуация изменилась только в 1912 году, когда артефакт был передан в Смитсоновский институт, специалисты которого сумели отреставрировать флаг.8. Мрамор Элгина (Великобритания)В это трудно поверить, однако даже специалисты могут ошибаться в работе над памятниками, в результате чего их сохранность страдала. Именно так произошло с мрамором Элгина - собранием древнегреческого искусства, например, из Афинского акрополя, которое ещё с начала XIX столетия хранится в Британском музее. Однако попытки работы с артефактами закончились плохо: в 1845 и 1930 годах работники пытались очистить мрамор азотной кислотой - одной из самых сильных. Да только материал не выдержал такого кощунства, и коллекция серьёзно пострадала.