Агрегатор NFT-маркетплейсов Flip привлек $6,5 млн посевных инвестиций

NFT-проект Flip закрыл раунд посевных инвестиций на $6,5 млн. Его возглавили Distributed Global и Chapter One.

We're excited to have many new amazing partners who have invested in our seed round, as we continue to prepare our public launch of Flip.



We're creating the smartest way to interact with NFTs, with a first class user experience. https://t.co/qCpgSvlymx — Flip (@FlipMetrics) January 10, 2022

В раунде также участвовали CMS Holdings, NFT-художник PplPleasr (Эмили Янг), Keyboard Monkey, DeeZe, Ларри Чермак из The Block и другие.

Полученное финансирование стартап направит на расширение команды и запуск платформы.

Flip предоставит пользователям возможность навигации по NFT-маркетплейсам на различных блокчейнах и решениях второго уровня для покупки токенов. В частности будут доступны сами коллекции, минимальные цены и объемы торгов.

По словам сооснователя фирмы и Брайана Крогсгарда текущее доминирование OpenSea с долей рынка в 95% ослабнет по мере популяризации аналогичных платформ от Coinbase, FTX и других.

«Новые пользователи получат „правильное место” для „шоппинга”. Мы объединим эти площадки», — пояснил Крогсгард.

Flip также позволит пользователям отслеживать портфель NFT. Запуск ожидается в конце января – в начале февраля.

Напомним, в январе состоялся запуск NFT-маркетплейса LooksRare. Его основатели провели «вампирскую атаку» на ведущий по объемам торгов NFT-маркетплейс OpenSea.

Ранее OpenSea привлек $300 млн при оценке в $13,3 млрд.



