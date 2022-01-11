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Агрегатор NFT-маркетплейсов Flip привлек $6,5 млн посевных инвестиций

Агрегатор NFT-маркетплейсов Flip привлек $6,5 млн посевных инвестиций


NFT-проект Flip закрыл раунд посевных инвестиций на $6,5 млн. Его возглавили Distributed Global и Chapter One.



В раунде также участвовали CMS Holdings, NFT-художник PplPleasr (Эмили Янг), Keyboard Monkey, DeeZe, Ларри Чермак из The Block и другие.


Полученное финансирование стартап направит на расширение команды и запуск платформы. 


Flip предоставит пользователям возможность навигации по NFT-маркетплейсам на различных блокчейнах и решениях второго уровня для покупки токенов. В частности будут доступны сами коллекции, минимальные цены и объемы торгов.


По словам сооснователя фирмы и Брайана Крогсгарда текущее доминирование OpenSea с долей рынка в 95% ослабнет по мере популяризации аналогичных платформ от Coinbase, FTX и других.


«Новые пользователи получат „правильное место” для „шоппинга”. Мы объединим эти площадки», — пояснил Крогсгард.


Flip также позволит пользователям отслеживать портфель NFT. Запуск ожидается в конце января – в начале февраля.


Напомним, в январе состоялся запуск NFT-маркетплейса LooksRare. Его основатели провели «вампирскую атаку» на ведущий по объемам торгов NFT-маркетплейс OpenSea.


Ранее OpenSea привлек $300 млн при оценке в $13,3 млрд.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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