Агрегатор NFT-маркетплейсов Flip привлек $6,5 млн посевных инвестиций
NFT-проект Flip закрыл раунд посевных инвестиций на $6,5 млн. Его возглавили Distributed Global и Chapter One.
We're excited to have many new amazing partners who have invested in our seed round, as we continue to prepare our public launch of Flip.— Flip (@FlipMetrics) January 10, 2022
We're creating the smartest way to interact with NFTs, with a first class user experience. https://t.co/qCpgSvlymx
В раунде также участвовали CMS Holdings, NFT-художник PplPleasr (Эмили Янг), Keyboard Monkey, DeeZe, Ларри Чермак из The Block и другие.
Полученное финансирование стартап направит на расширение команды и запуск платформы.
Flip предоставит пользователям возможность навигации по NFT-маркетплейсам на различных блокчейнах и решениях второго уровня для покупки токенов. В частности будут доступны сами коллекции, минимальные цены и объемы торгов.
По словам сооснователя фирмы и Брайана Крогсгарда текущее доминирование OpenSea с долей рынка в 95% ослабнет по мере популяризации аналогичных платформ от Coinbase, FTX и других.
«Новые пользователи получат „правильное место” для „шоппинга”. Мы объединим эти площадки», — пояснил Крогсгард.
Flip также позволит пользователям отслеживать портфель NFT. Запуск ожидается в конце января – в начале февраля.
Напомним, в январе состоялся запуск NFT-маркетплейса LooksRare. Его основатели провели «вампирскую атаку» на ведущий по объемам торгов NFT-маркетплейс OpenSea.
Ранее OpenSea привлек $300 млн при оценке в $13,3 млрд.