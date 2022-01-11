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Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке Binance Labs

Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке Binance Labs


Венчурное подразделение биржи Binance поддержало Oasis Ecosystem Fund, специализирующийся на финансировании разработчиков децентрализованных приложений (dapps) на базе Oasis Network.



Благодаря вкладу Binance Labs фонд экосистемы Oasis увеличился со $160 млн до $200 млн.


Oasis Ecosystem Fund сфокусирован на поддержке приложений сферы DeFi, NFT, метавселенных, а также проектов, занимающимися токенизацией данных и разработкой приложений для обеспечения приватности.


В числе прочих участников фонда:


  • AME Cloud Ventures;
  • Dragonfly Capital Partners;
  • Draper Dragon;
  • Electric Capital;
  • FBG;
  • Hashed;
  • Jump Capital;
  • Kenetic Capital;
  • NGC Ventures;
  • Oasis Foundation;
  • Pantera Capital.

Разработчики убеждены, что архитектура масштабируемости ParaTime, используемая в Oasis Network, «идеально подходит для DeFi». По словам представителей проекта, их сеть обладает значительной пропускной способностью, более низкой по сравнению с Ethereum стоимостью газа, встроенными функциями конфиденциальности и защиты от MEV. 


Платформа Oasis Network также обеспечивает совместимость с EVM и Solidity, что позволяет легко создавать dapps и переносить уже существующие Ethereum-приложения в новый блокчейн.


Разработчики Oasis также объявили о запуске децентрализованной биржи YuzuSwap и кроссчейн-моста Wormhole Bridge, взаимодействующего с сетями Avalanche, Binance Smart Chain, Terra, Ethereum, Polygon и Solana.


Ранее Binance Labs инвестировала $12 млн в платформу ликвидности WOO Network.

В октябре 2021 года криптовалютная биржа Binance объявила о запуске структуры на $1 млрд для развития и поддержки экосистемы Binance Smart Chain.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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