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Алия Шокат рассказала, как Брэд Питт отреагировал на слухи об их романе несколько лет назад

Алия Шокат рассказала, как Брэд Питт отреагировал на слухи об их романе несколько лет назад

Актриса Алия Шокат, наиболее известная по роли Мэйби Фюнке в телесериале "Замедленное развитие", рассказала, как Брэд Питт отреагировал на слухи об их романе, который активно начали обсуждать в прессе осенью 2019 года. Оказалось, что актер даже не был в курсе происходящего, пока сама Алия не обратила на это его внимание.

Он вообще не осознавал этого, что весьма забавно. Потому что он не читает эту ерунду. Я сказала ему: "Знаешь, все думают, что мы встречаемся. Полно слухов и за мной следят папарацци. И он ответил: "Прости. Бывает. Такое случается, если общаться со мной",

— поделилась Алия.

Познакомились Алия и Брэд через общего знакомого — режиссера Спайка Джонза, которого Шокат знала с детства (она рано начала сниматься). После этого Питт познакомил ее со своими друзьями, и все вместе они посещали различные культурные мероприятия, включая выставки и постановки.

У Брэда самые разные друзья из разных слоев общества, и Алия одна из них. У них схожие интересы. Брэду нравится общаться со своими друзьями,

— говорил тогда один из инсайдеров.


Брэд Питт

Однако слухи о романе все равно долго не утихали — их обсуждали и в 2020 году.

Это пришлось на время пандемии коронавируса, и я осталась с этим наедине. Все было так странно, похоже на какой-то сон, в котором я просто задавалась вопросом: "Это правда случилось?"

— поделилась своими ощущениями Шокат.

Актриса рассказала, что о "романе" узнали из прессы и все ее родственники. А ее бабушка по отцу даже до сих пор хранит журнал, в котором вышла статья о Шокат и Питте.

Там написано: "Новенькая у Брэда!". А внутри старые фотографии из инстаграма, на которых я и друзья за ужином. Называлась статья вроде "Все об Алии". Вся эта выдуманная история о том, как мы лечили душевные раны друг друга, проводя время вместе. Я спросила свою бабушку: "Зачем тебе это?". А она ответила: "Это же ты и этот знаменитый киноактер! Там твое лицо!". Я была смущена этим. Я сказала ей, что она должна выбросить журнал, но она только посмеялась,

— рассказала Шокат.


Алия Шокат

Впрочем, не все было так весело в этой истории для Алии. Актриса рассказала, что ее пугало внимание папарацци. Шокат также отметила, что ее расстроило, что именно слухи о романе привлекли такое внимание к ее персоне, а не ее профессиональные заслуги.

В то время это было совсем не весело. Я не из тех актрис, кто когда-либо имел дело с папарацци. Они не знают, кто я такая. Так что в этом есть что-то ироничное. Это никак не относится лично к Брэду — он чертовски классный. Но как иронично и глупо, что слух о романтических отношениях с белым мужчиной постарше принес мне все это внимание, а не двадцатилетняя карьера. В прессу попадали какие-то мои нелепые фотографии, меня преследовали фотографы. Потом они просто исчезли, и теперь им уже наплевать,

— сказала Алия.

Шокат также вспомнила случай, когда оказалась в трендах твиттера из-за того, что сходила с Брэдом в театр.

Все мои друзья спрашивали, что происходит, пересылали мне фотографии. Я просто была ошеломлена. Это то чувство, словно ты голый в школе: "Боже мой, все смотрят на меня",

— призналась Алия.

Впервые слухи о романе с Питтом Шокат прокомментировала еще в июне 2020 года. Тогда в интервью Vulture она заявила, что они просто друзья и не встречаются. Писать об этой паре в прессе вскоре перестали — в конце лета 2020 году журналисты уже переключились на информацию о возможном романе Питта с моделью Николь Потуральски, однако и он ненадолго задержался на первых полосах. Официально о личной жизни Питта сейчас ничего не известно.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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