Алия Шокат рассказала, как Брэд Питт отреагировал на слухи об их романе несколько лет назад

Вадим Карасев

Актриса Алия Шокат, наиболее известная по роли Мэйби Фюнке в телесериале "Замедленное развитие", рассказала, как Брэд Питт отреагировал на слухи об их романе, который активно начали обсуждать в прессе осенью 2019 года. Оказалось, что актер даже не был в курсе происходящего, пока сама Алия не обратила на это его внимание.

Он вообще не осознавал этого, что весьма забавно. Потому что он не читает эту ерунду. Я сказала ему: "Знаешь, все думают, что мы встречаемся. Полно слухов и за мной следят папарацци. И он ответил: "Прости. Бывает. Такое случается, если общаться со мной",

— поделилась Алия.

Познакомились Алия и Брэд через общего знакомого — режиссера Спайка Джонза, которого Шокат знала с детства (она рано начала сниматься). После этого Питт познакомил ее со своими друзьями, и все вместе они посещали различные культурные мероприятия, включая выставки и постановки.

У Брэда самые разные друзья из разных слоев общества, и Алия одна из них. У них схожие интересы. Брэду нравится общаться со своими друзьями,

— говорил тогда один из инсайдеров.





Брэд Питт

Однако слухи о романе все равно долго не утихали — их обсуждали и в 2020 году.

Это пришлось на время пандемии коронавируса, и я осталась с этим наедине. Все было так странно, похоже на какой-то сон, в котором я просто задавалась вопросом: "Это правда случилось?"

— поделилась своими ощущениями Шокат.

Актриса рассказала, что о "романе" узнали из прессы и все ее родственники. А ее бабушка по отцу даже до сих пор хранит журнал, в котором вышла статья о Шокат и Питте.

Там написано: "Новенькая у Брэда!". А внутри старые фотографии из инстаграма, на которых я и друзья за ужином. Называлась статья вроде "Все об Алии". Вся эта выдуманная история о том, как мы лечили душевные раны друг друга, проводя время вместе. Я спросила свою бабушку: "Зачем тебе это?". А она ответила: "Это же ты и этот знаменитый киноактер! Там твое лицо!". Я была смущена этим. Я сказала ей, что она должна выбросить журнал, но она только посмеялась,

— рассказала Шокат.





Алия Шокат

Впрочем, не все было так весело в этой истории для Алии. Актриса рассказала, что ее пугало внимание папарацци. Шокат также отметила, что ее расстроило, что именно слухи о романе привлекли такое внимание к ее персоне, а не ее профессиональные заслуги.

В то время это было совсем не весело. Я не из тех актрис, кто когда-либо имел дело с папарацци. Они не знают, кто я такая. Так что в этом есть что-то ироничное. Это никак не относится лично к Брэду — он чертовски классный. Но как иронично и глупо, что слух о романтических отношениях с белым мужчиной постарше принес мне все это внимание, а не двадцатилетняя карьера. В прессу попадали какие-то мои нелепые фотографии, меня преследовали фотографы. Потом они просто исчезли, и теперь им уже наплевать,

— сказала Алия.

Шокат также вспомнила случай, когда оказалась в трендах твиттера из-за того, что сходила с Брэдом в театр.

Все мои друзья спрашивали, что происходит, пересылали мне фотографии. Я просто была ошеломлена. Это то чувство, словно ты голый в школе: "Боже мой, все смотрят на меня",

— призналась Алия.

Впервые слухи о романе с Питтом Шокат прокомментировала еще в июне 2020 года. Тогда в интервью Vulture она заявила, что они просто друзья и не встречаются. Писать об этой паре в прессе вскоре перестали — в конце лета 2020 году журналисты уже переключились на информацию о возможном романе Питта с моделью Николь Потуральски, однако и он ненадолго задержался на первых полосах. Официально о личной жизни Питта сейчас ничего не известно.

Надя Бесчетникова