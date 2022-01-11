Алтайский педуниверситет приглашает школьников на конкурс экологических рисунков

Алтайский государственный педагогический университет приглашает учащихся 5–11-х классов школ края принять участие в конкурсе экологических рисунков «Экология и Я».

Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Участники могут представить свои работы в трех номинациях:

– «Сохраним мир дикой природы» («Красная книга природы», «Заповедные тропы: особо охраняемые природные территории» и другие);

– «Животные рядом» («Мы можем им помочь», «Мир без жестокости» и другие);

– «Жизнь по правилам добра» («Земля без мусора», «Чистые воздух и вода – наше богатство», «Как прекрасен этот мир!», «Добрые соседи: человек и природа» и другие).

На конкурс от одного человека принимается не более одной работы в каждой номинации. К участию допускаются только самостоятельно выполненные работы.

Работы принимаются до 30 января.

По итогам конкурса в каждой номинации будут определены победители, которые получат дипломы и будут поощрены поездками в составе эколого-педагогического десанта в Касмалинский заказник.