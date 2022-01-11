Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Андрея Малахова раскритиковали за просьбу помочь звезде деньгами

Андрея Малахова раскритиковали за просьбу помочь звезде деньгами
Ведущий Андрей Малахов решил помочь Марине Хлебниковой с ремонтом. Андрей Малахов известен широтой своей души и добрыми поступками. Однако инициатива, как известно, наказуема. Недавно ведущий решил сделать доброе дело и опубликовал в соцсетях призыв собирать деньги на ремонт сгоревшей квартиры певицы Марины Хлебниковой. Такая идея родилась у Малахова после съемок очередного выпуска передачи о Хлебниковой и ее семье. Однако поклонники Андрея Малахова возмутились такой наглости. Они не понимают, почему звезды просят денег у среднего класса себе на ремонт.
Марина Хлебникова «Мы пенсионеры, нам никто не скидывается, ну как-то маленько не очень красиво просить у вас у всех больше средств, чем у нас пенсия 10», «На ТВ много программ, кто делает звёздам ремонт. Уж не проблема обратиться туда!», «Шоу бизнес обнищал? Просите у рабочего класса, совсем обнаглели», – написали россияне. Напомним, страшный пожар в квартире российской певицы Марины Хлебниковой произошел 18 ноября 2021 года. Звезда получила ожоги и была госпитализирована в бессознательном состоянии. Из полыхающего здания ее выносили на руках спасатели. Певица чудом выжила. По признанию самой Марины Хлебниковой, квартира загорелась из-за непотушенной сигареты.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Марина Александрова оценила свое лицо и нашла кучу недостатков
Марина Александрова оценила свое лицо и нашла кучу недостатков
Погоревшей Марине Хлебниковой придется скитаться по друзьям
Погоревшей Марине Хлебниковой придется скитаться по друзьям
Юлия Барановская высказалась об отношениях с Лепсом
Юлия Барановская высказалась об отношениях с Лепсом
Андрея Малахова раскритиковали за просьбу помочь звезде деньгами
Андрея Малахова раскритиковали за просьбу помочь звезде деньгами
Лунный день сегодня 11 января 2022 года
Лунный день сегодня 11 января 2022 года
Кристен Стюарт, Леди Гага, Бенедикт Камбербэтч и другие фавориты "оскаровской" гонки снялись в фотосессии
Кристен Стюарт, Леди Гага, Бенедикт Камбербэтч и другие фавориты
Дополнение «Пэйган: контроль» для Far Cry 6 уже доступно — представлен релизный трейлер
Дополнение «Пэйган: контроль» для Far Cry 6 уже доступно —
ELEX II получит русскую озвучку на Xbox — игра доступна для предзаказа
ELEX II получит русскую озвучку на Xbox — игра доступна для предзаказа
В Челябинской области сформирована система общественного родительского контроля
В Челябинской области сформирована система общественного
В Удмуртии стартовала республиканская Спартакиада среди преподавателей и сотрудников колледжей
В Удмуртии стартовала республиканская Спартакиада среди
10 фильмов и сериалов, в которых были гениальные моменты, ставшие мемами
10 фильмов и сериалов, в которых были гениальные моменты, ставшие
Сестра подарила брату плавки, которые он никогда не забудет, ведь они исчезли в самый неподходящий момент
Сестра подарила брату плавки, которые он никогда не забудет, ведь они

Топ на сегодня

Билл Миллер раскрыл объем личных инвестиций в биткоин
Билл Миллер раскрыл объем личных инвестиций в биткоин
Pantera Capital: через 10-20 лет до половины транзакций придутся на Ethereum
Pantera Capital: через 10-20 лет до половины транзакций придутся на
Гарик Харламов с осложнениями попал в больницу
Гарик Харламов с осложнениями попал в больницу
Майнинговые дата-центры в Казахстане возобновили работу на фоне восстановления доступа к интернету
Майнинговые дата-центры в Казахстане возобновили работу на фоне
Разработчики запустили NFT-маркетплейс LooksRare через «вампирскую атаку» на OpenSea
Разработчики запустили NFT-маркетплейс LooksRare через «вампирскую

Еще по теме

Андрей Малахов прокомментировал поцелуй жены с Бандерасом нецензурными словами
Поклонница Марины Хлебниковой решила помочь своей любимой звезде
Андрей Малахов стал отцом
Установили, где находился очаг возгорания в квартире у Марины Хлебниковой