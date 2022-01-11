Андрея Малахова раскритиковали за просьбу помочь звезде деньгами

Ведущий Андрей Малахов решил помочь Марине Хлебниковой с ремонтом. Андрей Малахов известен широтой своей души и добрыми поступками. Однако инициатива, как известно, наказуема. Недавно ведущий решил сделать доброе дело и опубликовал в соцсетях призыв собирать деньги на ремонт сгоревшей квартиры певицы Марины Хлебниковой. Такая идея родилась у Малахова после съемок очередного выпуска передачи о Хлебниковой и ее семье. Однако поклонники Андрея Малахова возмутились такой наглости. Они не понимают, почему звезды просят денег у среднего класса себе на ремонт.Марина Хлебникова «Мы пенсионеры, нам никто не скидывается, ну как-то маленько не очень красиво просить у вас у всех больше средств, чем у нас пенсия 10», «На ТВ много программ, кто делает звёздам ремонт. Уж не проблема обратиться туда!», «Шоу бизнес обнищал? Просите у рабочего класса, совсем обнаглели», – написали россияне. Напомним, страшный пожар в квартире российской певицы Марины Хлебниковой произошел 18 ноября 2021 года. Звезда получила ожоги и была госпитализирована в бессознательном состоянии. Из полыхающего здания ее выносили на руках спасатели. Певица чудом выжила. По признанию самой Марины Хлебниковой, квартира загорелась из-за непотушенной сигареты.