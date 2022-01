Анонсирована игра Forever Skies — экшен с элементами выживания для Xbox Series X | S





Студия Far From Home анонсировала свой первый проект — игру Forever Skies, которая заявлена к релизу на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. На PC в раннем доступ игра должна выйти позже в этом году, дата релиза для консолей не уточняется.

Forever Skies — это экшен с элементами выживания. Проект рассчитан на одного игрока (на старте, позже обещают добавить кооператив), разработчики отмечают, что еще на этапе раннего доступа в нем будет порядка 30 часов геймплея. Полноценный релиз игры состоится примерно через год после старта в раннем доступе, то есть в 2023 году.

В анонсе проекта говорится, что Forever Skies — это игра, которая предлагает «множество механик и заданий в огромном мире, готовом к исследованию». Действия игры разворачиваются на Земле после глобальной экологической катастрофы. Игроки должны будут строить свой дирижабль, следить за его состоянием, исследовать мир, создавать различные машины для выживания и так далее. Ниже можно посмотреть трейлер с анонсом проекта.

Польская студия Far From Home основана специалистами, которые работали над Dying Light, Divinity Original Sin, The Medium, Outriders и другими проектами.