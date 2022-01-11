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Арендаторам завода-банкрота в Орле грозит 5 лет за кражу электроэнергии для майнинга биткоина

Арендаторам завода-банкрота в Орле грозит 5 лет за кражу электроэнергии для майнинга биткоина


В 2021 году обанкротившийся завод «Дормаш» в Орле стал крупнейшим в области должником по коммунальным платежам. Об этом сообщила пресс-служба «Орловского энергосбыта».


Арендаторы производственной площадки – «Диджитал Групп» и «Технология света» – занимались майнингом криптовалюты на энергоемком оборудовании, подключив его к сетям завода. Ущерб от их действий составил 5,4 млн рублей.


В отношении руководителей двух организаций открыто уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Им грозит до пяти лет лишения свободы.


Завод «Дормаш» признали банкротом по решению суда в марте 2017 года. К середине 2017 задолженность по зарплате перед работниками завода составляла около 80 млн рублей.


Напомним, в декабре 2019 года СМИ связали майнинг биткоинов на заводе «Дормаш» с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. В ответ советник губернатора Сергей Лежнев назвал обвинения в организации фермы «тупыми, неадекватными и абсурдными».

# Экономика

По материалам: ForkLog

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Арендаторам завода-банкрота в Орле грозит 5 лет за кражу электроэнергии для майнинга биткоина
Арендаторам завода-банкрота в Орле грозит 5 лет за кражу

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