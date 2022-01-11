Associated Press запустит NFT-маркетплейс для продажи фотографий

Информационное агентство Associated Press (AP) анонсировало запуск платформы для продажи собственных фотографий в виде NFT. Маркетплейс построят на блокчейне Polygon, говорится в пресс-релизе.

В реализации инициативы агентству поможет разработчик невзаимозаменяемых токенов Xooa. Запуск площадки и выпуск первых NFT запланирован на 31 января 2022 года.

«В течение 175 лет фотографы AP записывали грандиозные в мире истории с помощью захватывающих и трогательных изображений, которые продолжают находить отклик и сегодня. Благодаря технологии Xooa мы с гордостью предлагаем эти токенизированные экспонаты быстро растущей глобальной аудитории коллекционеров NFT-фотографий», — заявил директор агентства по блокчейну и лицензированию данных Дуэйн Десольнирс.

Каждый токен содержит набор оригинальных метаданных: время, место, дату, оборудование, а также его настройки. Раз в две недели AP планирует проводить Pulitzer Drop — подборку фотографий, получивших Пулитцеровскую премию.

Полученные от продажи NFT средства агентство направит «на финансирование непредвзятой и основанной на фактах журналистики AP».

Платформа будет поддерживать кошельки MetaMask. В планах — сотрудничество с Fortmatic, Binance и Coinbase, а также реализация дополнительных функций для держателей невзаимозаменяемых токенов.

Ранее агентство выставило на аукцион NFT, посвященный внесенным в блокчейн президентским выборам в США 2020 года. Торги завершились 11 марта 2021 года — токен продали за 100,888 ETH.

В мае Associated Press выпустило NFT-коллекцию в честь 175-летия информационного агентства и новостной журналистики.

Напомним, в октябре AP присоединилось к сети оракулов Chainlink. Запущенная нода предоставит разработчикам dapps доступ к собранным организацией данным.



